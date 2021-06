Fotballryktene: – Villig til å vente et år for å gå til Chelsea

Her er onsdagens fotballrykter!

Tidligere Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo er snart klar for ny klubb, skal vi tro The Telegraph. Portugiseren skal være klar til å ta over den ledige sjefsstolen i Crystal Palace etter Roy Hodgson.

Atletico Madrid har tilbudt den 26 år gamle midtbanespilleren Saul Niguez til Manchester City, skriver The Times. I retur ønsker de Bernardo Silva.

Georginio Wijnaldum er på utgående kontrakt i Liverpool, og står fritt til å forhandle med andre klubber. Mye tyder på at PSG har kuppet nederlenderen foran Barcelona, som lenge var i førersetet. Med 30-åringen på vei ut, åpner det seg et hull på Liverpool-midtbanen. Ifølge Corriere dello Sport ønsker de røde fra Merseyside å fylle dette med den 24 år gamle Roma-kapteinen Lorenzo Pellegrini. En overgang vil koste Liverpool om lag 300 millioner kroner.

Arsenals spanske høyreback Hector Bellerin skal være interessant for Atletico Madrid. Den spanske hovedstadsklubben er på backjakt siden deres engelske høyreback Kieran Trippier ryktes til Manchester United. Real Betis skal også være interesserte i Bellerin, men skal ikke være i stand til å imøtegå Arsenals krav på 233 millioner kroner for 26-åringen, skriver CBS.

Også Juventus har blitt koblet til Bellerin, og ifølge spanske Sport, skal Torino-klubben være interesserte i å tilby tidligere Arsenal-spiller Aaron Ramsey i retur.

Få spiller i verden er like ettertraktet som Erling Braut Haaland. De siste dagene har ryktene om en Chelsea-overgang svirret, og skal man tro The Telegraph, er jærbuen fristet av en overgang til Champions League-mesterne. 20-åringen skal være villig til å vente et år på Chelsea, dersom Dortmund nekter å selge i sommer.

Takumi Minamino har ikke vært noen suksess i Liverpool, og nå linkes japaneren vekk. Ifølge HampshireLive har Southampton kommet med en forespørsel til Liverpool om Minaminos framtid. 26-åringen scoret to mål på ti kamper på lån hos Saints siste halvdel av forrige sesong.

Både Aston Villa, Norwich og Celtic skal være interessert i norske Joshua King, etter at den 29-år gamle spissen ble frigitt fra Everton, skriver Birmingham Live.

Wolverhamptons portugisiske midtbaneanker Ruben Neves skal være en ettertraktet mann, og ifølge Goal er Arsenal interessert i 24-åringen som erstatning for Granit Xhaka, som er på vei til Roma.