Slår tilbake mot Roy Keane

Det var i ITV-studio før søndagens treningskamp mot Romania at Keane langet ut mot avgjørelsen om å ta med Henderson til EM. Før andre omgang søndag, hadde ikke Henderson vært på banen siden Merseyside-derbyet i slutten av februar.

– Hvis han ikke kan starte kampen mot Romania, for kampen er ikke så krevende mentalt og fysisk for ham, er det ikke riktig at han skal være med til et EM-sluttspill. Han er en erfaren spiller, men han har ikke sparket en ball på tre måneder, sa Keane.

At Henderson omtales som en viktig mann i spillergruppa mente Keane ikke er et argument.

– Jeg har ført folk si at de vil ha ham rundt laget. Hvorfor? Gjør han korttriks? Avholder han quizzer på kveldene? Hva gjør han? spurte iren.

– Jordan er en erfaren spiller, og han har helt sikkert ikke lyst til å være noen form for cheerleader. Du ønsker å spille, og han er åpenbart ikke i nærheten, var den knallharde dommen fra den tidligere Irland-kapteinen.

– Han kan si hva han vil

Henderson bommet på straffe, men ellers kom han seg greit unna sine første minutter med fotball på tre og en halv måned. Nå svarer Henderson sin tidligere manager.

– Roy kan si hva han vil om meg. Han ga meg debuten min, og jeg ville ikke vært her uten at han ga meg den. Jeg synes det var ganske morsomt, faktisk, sier Liverpool-kapteinen i et intervju med The Times.

– Manageren og jeg vet mer om detaljene enn Roy gjør. Alle tror de vet bedre enn alle andre. Alt jeg har fokusert på de siste månedene har vært å jobbe hardt, og kanskje være i en posisjon der jeg kan bidra i turneringen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg er i den posisjonen nå.

Men 30-åringen lot ikke Keane-kommentarene ligge helt enda.

– De korttriksene han snakket om – jeg har et par av dem i ermet! Hør her, som spiller vil du spille, og jeg har ikke kommet hit bare for å være rundt laget, slik Roy sa. Jeg vil komme hit og bidra i kampene. Hvor mye er ikke opp til meg, men manageren. Når jeg blir tilkalt skal jeg være klar, og forhåpentligvis komme med store bidrag i turneringen, og bidra til vår suksess, sier han.

– Manageren har vært fantastisk

Henderson skryter også av manager Gareth Southgate, og særlig evnene hans til å håndtere spillerne.

– Manageren har vært fantastisk med gutta. Han er veldig god til å snakke med spillere en-til-en.

Southgate var tydelig frustrert over at Henderson plukket opp ballen og tok straffespark mot Romania. Landslagssjefen varslet at han skulle ta en prat med midtbanespilleren, men det har han ikke gjort enda.

– Ikke enda, og jeg vet ikke om han kommer til å gjøre det! sier Henderson med et smil.

Nå skal han trene på straffespark.

– Det virker som jeg må det, ellers så må jeg bare overlate det til dem som faktisk kan score. Det er antakeligvis det beste. Jeg syntes litt på Dominic (Calvert-Lewin), for han kunne hatt et mål til. De to straffetakerne var ikke på banen, så jeg spurte, men dessverre gikk det ikke bra.

Henderson bommet også på straffe mot Colombia i VM, der England endelig begravde straffesparkkonkurranse-spøkelset.

– Jeg må sørge for at jeg er klar, sier han om en eventuell straffesparkkonkurranse i årets EM.

Søndag EM-åpner England i den TV 2-sendte kampen mot Kroatia. Landet som sendte dem ut av forrige VM, i semifinalen.

– Vi skylder dem kanskje etter forrige gang, men vi trenger ikke noe ekstra motivasjon. Vi skal spille EM, avslutter han.