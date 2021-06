Svært mange norske kjøretøy brukes bare i deler av året. Det kan det være flere årsaker til.

Mange motorsykler og veteranbiler går for eksempel i «vinterdvale» på høsten, og kommer ikke ut på veiene igjen før til våren.

Hos andre kan det være snakk om å lengre utenlandsopphold, for eksempel i varmere strøk. Da står det ofte igjen en bil i Norge, som ikke blir brukt.

I dag er regelen av du kan avregistrere kjøretøyet i periodene du ikke bruker det. Da må du også levere inn kjennemerket til en Trafikkstasjon. Her oppbevares det i inntil seks måneder, så blir det makulert.

Enklere og billigere

Fordelen med dette, er at du slipper å betale forsikring og trafikksikkerhetsavgift når du ikke bruker bilen. Nå kan hele ordningen også bli enklere.

I dag sender nemlig Statens vegvesen på høring et forslag om innføring av en ordning med frivillig avregistrering av kjøretøy, uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjon.

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du slippe å dra innom en Trafikkstasjon med skiltene om du skal avregistrere bilen for en periode. Dermed kan også de ansatte her bruke tiden sin på noe annet. Foto: NTB Scanpix,.

Slipper å møte opp

Digitale løsninger har gjort mye enklere i kontakten med Statens vegvesen de siste årene. De bidrar nok også til at det ikke bør være noen praktiske problemer rundt hvor skiltene faktisk oppbevares når bilen ikke brukes.

– Med en ordning hvor man kan midlertidig avregistrere bilen uten å måtte levere inn skiltet, slipper bileierne å møte opp på trafikkstasjonen. Dette vil for de fleste være en kjærkommen forenkling, sier Hareide, i en pressemelding.

