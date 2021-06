Tre personer pågrepet i Innlandet i Trojan Shield-operasjonen

TV 2 skrev tirsdag om den internasjonale politioperasjonen mot organisert kriminalitet, som blant annet har ført til 800 pågripelser rundt om i verden.

Syv personer er pågrepet i Norge som en del av operasjonen, samtlige siktet for alvorlig narkotikakriminalitet.

Nå bekrefter Innlandet politidistrikt at tre av dem ble pågrepet i Innlandet.

– Tre personer er siktet for grov befatning med narkotika, og de er varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, sier påtalefaglig etterforskningsleder Mari Lauritzen Hasle i en pressemelding.

Hun sier at politiet ikke vil kommentere saken ytterligere av hensyn til etterforskningen.

Etter det TV 2 kjenner til, ble to andre involverte pågrepet i Tønsberg og i Porsgrunn henholdsvis. Sør-Øst politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser om de to pågripelsene.

Etterforskning

I en pressemelding tirsdag skrev politiet at de siden februar har mottatt informasjon fra amerikanske myndigheter om alvorlig kriminell aktivitet i Norge.

De amerikanske myndighetene har tilegnet seg denne informasjonen gjennom Trojan Shield-operasjonen, som har pågått i flere år.

Politiet skrev at flere av de syv pågrepne var ukjente for politiet, og at det hadde krevd «betydelige ressurser for å avdekke deres roller» uten informasjonen fra operasjonen.

De syv siktedes saker etterforskes av de aktuelle politidistriktene. Politiet skrev også at det er planlagt en pågripelse av en person med en bakmannsrolle i utlandet.

Operasjon

Totalt 16 land var involvert i politioperasjonen, som har ført til at 12.000 krypterte enheter brukt av over 300 kriminelle nettverk har blitt slått ned.

Operasjonen har også ført til beslagleggelse av totalt 8 tonn kokain, 2 tonn amfetamin og metamfetamin, 22 tonn cannabis, 250 våpen, og over 48 millioner dollar.

Mye av etterforskningen bestod av å følge med på intern kommunikasjon i de kriminelle nettverkene, som ble gjort via en kryptert app som FBI selv opprettet.