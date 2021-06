Trump roser Nigeria for å ha forbudt Twitter

Donald Trump gratulerer Nigeria med å ha forbudt Twitter og skriver at han kanskje burde ha gjort det samme da han var president.

– Flere land burde ha forbudt Twitter og Facebook som ikke tillater fri og åpen meningsutveksling – alle stemmer må bli hørt, skriver Trump i en kunngjøring.

– Jeg burde kanskje ha gjort det da jeg var president, men (Mark) Zuckerberg ringte meg hele tiden og kom til middag i Det hvite hus og fortalte meg hvor storartet jeg var, skriver han videre.

Facebook kunngjorde nylig at de vil utestenge Trump i to år som følge av hans uttalelser om stormingen av Kongressen i januar. Han er fra før utestengt for godt fra Twitter.

