Kim Kardashian mottok mystisk pakke i posten

Det er ikke ukjent at Hollywood-stjerner mottar diverse brev og meldinger fra fans over hele verden.

Det amerikanske nettstedet TMZ, skriver at Kim Kardashian (40) mottok en noe mysisk pakke torsdag i forrige uke. Pakken som var adressert til 40-åringen inneholdt en diamantring og en boks med angrepiller.

Gjenganger

Det var sikkerhetsteamet til Kardashian som oppdaget pakken og ifølge TMZ har vaktene en mistanke om hvem som står bak den mystiske pakken. En mann som angivelig har møtt opp ved huset en rekke ganger tidligere.

Nettstedets kilder forklarer at en mann møtte opp ved huset i februar og spurt om å få se kjendisen. For bare noen uker siden møtte han opp igjen og hevdet at han var der for å ta henne med på middag.

Mannen skal angivelig trakassert 40-åringen på nett og publisert selvlagde ekteskapspapirer.

Besøksforbud

Mannens sosiale medier-brukere er nå blitt deaktivert, og Karadshians advokater er i gang med å søke om besøksforbud mot mannen.

Det er midlertid ikke første gangen den populære 40-åringen har brukt advokater mot innpåslitne fans, nylig fikk hun beskyttelsesordre mot en 32 år gammel mann som hevdet sin kjærlighet til henne, og som ble sint da han ikke fikk slippe inn i huset.

Mannen fikk også besøksforbud og må holde seg minst 100 yards, litt over 90 meter, unna henne til en hver tid.