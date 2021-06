Lærer dømt for seksuell omgang med 15 år gammel elev

En lærer fra Glåmdalsregionen er dømt til to år og to måneders fengsel for å ha hatt seksuell omgang med en 15 år gammel jente som han var kontaktlærer for.

Ifølge Romerike og Glåmdal tingrett misbrukte læreren sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med jenta, melder NRK. Læreren hadde samleie med den unge jenta ved flere anledninger.

Politiet ble informert om saken og startet etterforskning etter at jenta i fjor høst fortalte en lærer ved skolen at hun hadde et forhold til en annen lærer.

I retten innrømmet læreren at han hadde hatt seksuell kontakt med jenta. Han beskrev det som et kjærlighetsforhold, og at han ønsket å hjelpe henne. Han mener ikke at han brukte sin maktposisjon til å utnytte jenta seksuelt.

Jentas bistandsadvokat, Siri Brænden, sier fornærmede har hatt det vanskelig etter at saken ble kjent.

– Min klient er glad for å bli trodd og for at ansvaret er plassert hos den domfelte, sier hun.