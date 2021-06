Veterinær med klar beskjed: – Aldri la barna være alene med hunden

Norge er rystet etter et barn på 1,5 år døde etter et hundeangrep i Brumunddal 5. juni. Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, forsikrer oss om at det er svært sjeldent så tragiske ting skjer, men vil likevel advare alle mot å forlate barn med hund uten tilsyn.

– Det er hundeeiers ansvar å alltid vite hvor hunden er og ha kontroll på den, sier Moseng til God morgen Norge.

Man kan ha verdens snilleste hund, men situasjoner kan oppstå som gjør at hunden føler seg truet, og det er derfor viktig å alltid ha kontroll.

– Barna forstår ikke hunden, og den kan derfor sperre den inn i et hjørne, krype inn i buret deres eller kaste leker på den. Da vil hunden til slutt føle at den må forsvare seg, og da biter den. Det er hundens forsvarsmekanisme, forklarer hun.

Hundens instinkt

At hunden biter kan skje dersom hunden føler det er siste utvei for å forsvare seg. Det ligger dypt i instinktene til dyret.

– Hunder er flokkdyr. Noen raser har større jegerinstinkt enn andre. Det er oftest små barn som blir angrepet av hunder som jager i flokk.

Uansett hvilken rase hunden er, og hvor stor den er, er det viktig å ikke la små barn være alene sammen med den.

– Alle hunder er dyr, så uavhengig av rase så kan de reagere på en annen måte enn vi forventer, eller ønsker. Jo større dyrene er, jo større skader kan de gjøre. Hunder skal jo egentlig drepe byttet sitt, om de lever vilt, sånn som ulven. Så om de har store kjever så går det ofte verre enn om det er en liten hund, sier Moseng.

KLAR TALE: Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, er tydelig på at det er hundeeieres å forhindre at dette skjer. Foto: God morgen Norge

Hundeeiers ansvar

Det vil alltid være hundeeiers ansvar å ta vare på hunden, både så den har det bra og at den ikke gjør skade på ting eller andre mennesker.

– Det står tydelig i hundeloven at alle eiere skal ha kontroll på hunden sin. Det gjelder når det er båndtvangstid, men også utenom båndtvangstiden, forteller Moseng.

Det er hundeeieren som vet best hvordan hunden oppfører seg, og om den er vant til barn og andre hunder. Det er derfor alltid eiers ansvar å ha kontroll på den til enhver tid.

Barna må læres opp

Utenom det viktigste, altså aldri la barna være alene med hunden, er det også viktig å ha kunnskap om hunden og lære barna å forstå den. Barn må forstå at hunder er levende vesen. Mange barn kan gjøre ting mot dyr som de ikke forstår, for eksempel forstår de ikke at det ikke er bra for dyret.

– Jeg har selv hatt barn og man ser jo at noen ganger kan de slå etter eller sparke etter hunden, de kan kanskje trenge hunden opp i et hjørne, eller krype etter hunden inn i buret der hunden skal få lov til å være i fred, sier Moseng.

Det står helt klart i dyrevelferdsloven at barn under 14 år ikke skal ha hovedansvaret for dyr. Dette er fordi voksne kan tolke dyrs atferd på en annen måte enn det barn kan. Vi ser på hundens kroppsspråk, eller om den begynner å knurre, så vet vi at det er en tydelig advarsel. Det er ikke sikkert at barnet oppfatter dette, og hunden vil til slutt, om den blir presset nok, prøve å forsvare seg.

– De voksne må være der for å observere, og etter hvert lære barna hvordan man kan håndtere og være rundt dyr, råder til Moseng.

Aldri hils på en hund som er alene

Har barna lyst å hilse på en hund de møter ute, er det viktig å alltid spørre eieren om det går fint. Det er ikke alle hunder som er vant til barn, og derfor må eieren ta en vurdering av situasjonen. Man man aldri gå bort til en hund som står bundet fast uten eier tilstede.

– Dyret kan bli usikkert om det ikke er vant til barn og det er andre stressmomenter rundt det, sier veterinæren og legger til:

– Det er ikke alltid alle hunder skal hilse på barn, eller andre hunder for den skyld. Så her er det litt situasjonsbetinget. Det viktigste er å lære barn å være rolige, og lære barn som skal være rundt dyr å tolke språket og påpeke spesielt at dyr er ikke små mennesker, og de har et eget kroppsspråk som vi må tolke og forholde oss der etter, avslutter Moseng.