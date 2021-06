To svenske spillere med positive koronatester

Det svenske landslaget skulle opprinnelig holde en pressekonferanse tirsdag klokken 18:30, men fremskyndet den til kl. 16:00.

Der bekreftet Sveriges landslagsledelse at den svenske Juventus-spilleren, Dejan Kulusevski, har testet positivt for Covid-19 på en hurtigtest.

To timer senere kommer meldingen om at også Mattias Svanberg er smittet. I likhet med Kulusevski har midtbanespilleren klubbhverdagen i Serie A, han for Bologna.

– Når samtlige testsvar har kommet, har det vist seg at Mattias Svanberg har fått en positiv test, sier landslagslegen Anders Valentin, ifølge SVT.

Aftonbladet skriver at den svenske troppen trente som normalt etter pressekonferansen kl. 16.00. Der hadde Svanberg en samtale med landslagslegen før han forlot treningen, melder avisen.

Her har landslagslegen og Mattias Svanberg en samtale under treningen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN Ifølge SVT var Svanberg med på starten av økten, men forlot den etter en halvtime. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Svanberg skal nå isoleres på hotellet.

– Testen kommer til å analyseres igjen og fullstendig testing kommer til å bli gjennomført, varsler landslagslegen.

– Det som hendte i dag tidlig var at vi testet hele gruppen på 49 stykker. Der møtte jeg Dejan Kulusevski som følte seg forkjølet. Vi tok en hurtigtest og den var positiv, fortalte landslagslege Anders Valentin på pressekonferansen.

Hatt koronaviruset før

Kulusevski har tidligere vært smittet av korona. Valentin håper at dette betyr at han vil få mildere symptomer, og at han kommer seg raskt tilbake.

– Vi isolerte ham, og informerte resten av gruppen. Vi håper at han får en mild variant. Han har jo hatt det tidligere, så en fordel med det er at en i de fleste tilfeller får et lettere sykdomsforløp og er mindre smittsom, sier Valentin og fortsetter:

– Han har ikke truffet noen i dag. Han kan ha smittet noen andre før, blant annet i går. Men det er mye som tilsier at han ikke har smittet noen andre spillere.

Valentin understreker at personene som har vært i nærheten av ham ikke har noen symptomer.

– Vi har testet de og venter på svarene, og skal teste de på nytt om tre dager. Men de har ikke vært så nære, og vi følger ekstra nøye med.

Sverige har åpningskamp i EM mot Spania mandag 14. juni i Sevilla. Også det spanske landslaget sitter i karantene etter at Sergio Busquets testet positivt for Covid-19 søndag.

Landslagstrener Janne Andersson sier at Kulusevski er uaktuell til kampen mot Spania mandag.

- Det er kjempesynd. Det er synd for Dejan og totalt sett. Det skaper en viss uro, men samtidig håndterer vi det som skal gjøres og jeg er trygg på legene. Vi følger det og håndterer det når det oppstår saker som ikke er bra. Men jeg synes det er synd, jeg skulle gjerne vært foruten, sier Andersson.

– Det man har fryktet

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg påpeker at det er vanskelig å si hvor stor innvirkning dette vil få for svenskenes mesterskap.

– Dette er det man har fryktet i sommer: At man skal få smitte inn i troppene. Det er for tidlig å si hva som skjer, for det skal tas nye tester og resten av laget skal testes. Vi har sett eksempler tidligere på at man får falsk positiv fra hurtigtester, påpeker Finstad Berg.

Hun frykter særlig hva som vil skje om et lag blir rammet av smitte etter at mesterskapet er i gang, og viser til at «Spanias bobletropp» neppe ville latt seg gjennomføre da.

– Vi må bare håpe at det går bra. Det er en risiko ved mesterskapet. Vi er fortsatt i en pandemi, og vi har sett tidligere at fotballspillere ikke er «immune» selv om de lever under strengere smittevernregimer, sier hun.

Etter pressekonferansen tirsdag er det bekreftet smitte hos Sverige og Spania i Gruppe E, som også består av Slovakia og Polen.