På denne stranden i Lofoten bygges Norges fremste vaksinefabrikk

I vakre omgivelser utenfor Leknes i Lofoten, bygges det som skal bli ett nytt norsk industrieventyr.

– Her står vi i det som blir produksjonslokalene for bakteriofager og vaksineproduksjon, sier Jim-Roger Nordly, administrerende direktør i selskapet STIM.

Fabrikken til 400 millioner skal lage flere hundre millioner doser med vaksiner som skal brukes til havbruksnæringen.

VERDENS FØRSTE: Lokalene på Leknes vil bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofabrikk, sier Jim-Roger Nordly. adm. direktør i STIM. Foto: STIM

– Skulle det komme en pandemi, må vi sette fiskevaksinen til side for å produsere det beste som da trengs for å produsere vaksiner til humant bruk. Det er ikke så mye som må endres for å få det til, sier Nordly.

Fabrikken er i utgangspunktet planlagt for produksjon av legemidler basert på bakteriofager til bruk innen akvakultur, tradisjonell veterinærmedisin og til mennesker.

– Unikt og viktig

Bakteriofager er virus som infiserer og dreper bakterier og anses som en mulig løsning på den verdensomspennende krisen knyttet til antibiotikaresistens.

– Dette er den første fabrikken i verden som er laget for å produsere bakteriofager av legemiddelkvalitet, forteller eieren.

ET EVENTYR: – Dette vil bety mye for lokal verdiskapning, sier Karita Bekkemellem, adm. direktør i Legemiddelindustrien. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Regjeringen har fått kritikk for at det ikke finnes vaksineproduksjon i Norge i dag, men allerede neste år kan det endre seg.

– Vi har nettopp fått en invitasjon fra Helsedepartementet og det handler om at vi nå skal se på mulighetene for hva det er som skal på plass for at Norge nå faktisk kan komme i gang med vaksineproduksjon, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør for legemiddelindustrien.

Når hun ser lokalene som ligger helt i fjæresteinen og som bader i sol med en kritthvit strand i forgrunnen, er hun raskt ute med og forteller hvor unikt og viktig det er med slike høyteknologisk arbeidsplasser i distriktene.

FERDIG I 2022: Fabrikken kan med små grep gjøres om til vaksineproduksjon for bruk hos mennesker. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg tenker at dette må være verdens vakreste arbeidsplass. Det er også viktig at lokalsamfunnet nå har mulighetene til å få en enorm verdiskapning, forteller hun.

Redder flere liv

– Det er et eventyr vi er vitne til, og det er utrolig viktig at vi får til et godt samspill mellom private og offentlige aktører slik at vi kan realisere behovene for kompetanse med riktig arbeidskraft, sier Bekkemellem.

– I tillegg til at man har muligheten til å bygge en helt ny næring med å koble inn mye mer human dyremedisin enn det vi har klart frem til nå, forklarer hun.

Fabrikken kan også lage vaksiner på lisens fra andre selskaper som for eksempel Pfizer.

– Det kan man, og det legger fabrikken opp til ved å lage en produksjonslinje for den den type vaksiner som Pfizer har produsert. Dette betyr at man kan redde flere liv i tillegg til store eksportverdier, sier Bekkemellem.

UNIKT: Slik blir den nye vaksinefabrikken i Lofoten til 400 millioner seende ut. Foto: STIM

Dersom vi får en ny pandemi, eller et større smitteutbrudd, kan fabrikken lage vaksine som vil komme enda raskere ut til nordmenn i det norske og skandinaviske markedet.

Dårlig beredskap

Den siste vaksinefabrikken i Norge ble lagt ned i 2010.

Ingen pandemier og lite behov for vaksiner og beredskap har gjort at det ikke har vært reist spørsmål om dette før.

Covid-19 pandemien har satt fart på en industri som vil lage vaksiner verden rundt.

– Har Norge sovet i timen når det gjelder en slik type beredskap?

– Jeg tenker at Norge må endre litt mentalitet. Vi kan ikke kjøpe oss ut av enhver problemstilling og bygge på det andre nasjoner gjør. Vi må ha litt mer selvtillit og tro på det vi selv holder på med når det gjelder kompetansen vår, sier Bekkemellem.

GRUNNSTEIN: Det var Statsminister Erna Solberg (H) som la ned grunnsteinen i august i fjor. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor

Manglende beredskapspolitikk over flere ulike regjeringer viser at man er akterutseilt på dette området.

– Pandemien har vist at vi må tenke helt nytt når det gjelder beredskapspolitikk og at det ikke kun er forsvarspolitikk det dreier seg om. Vi er helt nødt til å se på hvordan vi skal trygge helsetjenesten til befolkningen.

– Hvis vi ikke finner gode løsninger på vaksinasjon, så ser vi at det går utover verdiskapningen samt leve gode og trygge liv i landet vårt, sier Bekkemellem.

Vaksineproduksjon er et kappløp

De selskapene som har klart å lage en godkjent vaksine har tjent enorme summer, og det er blitt lagt merke til, også her til lands.

Det er flere selskaper landet rundt som nå vil etablere vaksinefabrikker.

STOR INTERESSE: Flere selskaper i Norge vil lage vaksine, sier Ole Erik Almlid, direktør i NHO Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Denne produksjonen må vi få til i Norge og vi har alle forutsetninger for å være verdensledende på dette, og det kommer vi til å være hvis vi gjør de rette valgene, sier Ole Erik Almlid, direktør i NHO.

– Vi ser bare den siste måneden er at mange organisasjoner har gått sammen og vi ser at både storting og regjering er villig til å lytte til det. Samtidig har vi bedrifter som er villige til å satse, så her kan faktisk Norge bli verdensledende, sier Almlid.

Dette kappløpet vil også Norge nå være en del av.

FORSKNING: Selskapet STIM jobber sammen med forskermiljøer for å finne effektive vaksiner mot virus og bakterier. Foto: STIM

– Hvis vi ikke bruker dette mulighetsrommet nå så vil det være andre land som griper muligheten. Vi ser blant annet at Sverige er meget offensiv og ser på muligheten for å bygge mer produksjon i eget land, sier Bekkemellem.

I Lofoten er man klare til å bli en del av Norges vaksineberedskap allerede i begynnelsen av neste år.

Da håper man at 50 ansatte er på plass.

– Får vi en pandemi om fem, ti, eller 20 år, så vet staten at det finnes et anlegg som har topp kompetanse, topp utstyr, og som kan produsere de vaksinene som vi har behov for, sier Jim-Roger Nordly administrerende direktør i STIM.