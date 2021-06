Forteller seg selv at han er bedre enn Messi og Ronaldo

Kylan Mbappé gjør alt han kan for å ta nye steg som fotballspiller. Det innebærer å lyve til seg selv.

Han er regnet som arvtakeren etter Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé skal bli den neste som kan vinne mange Ballon d'or-priser.

Kun 22 år gammel er han allerede verdensmester i fotball, han har herjet i hjemlig liga og Champions League i årevis. Svaret på hvorfor kan kanskje ligge i Mbappés relativt avslappede filosofi.

– Selv om man har presset som følger med det å skulle oppnå resultater, så bør det aldri stå i veien for glede og engasjement.

– Folk kommer for underholdning – det er det vi skal gi dem, sier Ligue 1s suverene toppscorer.

TROFESANKER: Kylian Mbappé jubler for seier i den franske cupen. 22-åringen har vunnet alt som er å vinne i hjemlandet Frankrike/ AFP PHOTO / FRANCK FIFE Foto: Franck Fife

Nå venter et EM der Frankrike er store favoritter blant oddssetterne. Mye takket være Le Bleus formidable angrepsvåpen.

Mental styrke

Mbappé har et fryktinngytende tempo som kan drive forsvarsspillere til vanvidd. Skuddbeinet har gjort ham til toppscorer i den franske ligaen tre sesonger på rad.

Det enorme talentet har allerede 43 landskamper for Frankrike - til sammenligning har våre egen kaptein, Martin Ødegaard, 30 kamper for Norge, Erling Braut Haaland har 12.

– Ingen kan stoppe deg om du virkelig ønsker å oppnå suksess. Man styrer sin egen skjebne, sier en offensiv Mbappé.

PRISVINNER: I 2018 mottok Mbappé Kopa-trofeet, som et bevis på at han var verdens beste spiller under 21 år. Her sammen med gullball-vinnerne Luka Modrić og vår egen Ada Hegerberg Foto: FRANCK FIFE

– Jeg har aldri sagt at jeg vil bli tidenes beste spiller, men jeg har heller aldri sagt at jeg ikke kan bli det. Jeg vil ikke sette et tak på hvor god jeg kan bli.

En mester

De som ikke følger fransk fotball tett fikk for alvor øynene opp for den 178 centimeter høye angriperen sommeren 2018.

VM i Russland skulle bli Mbappés første seniormesterskap for Frankrike, og hvilket mesterskap det ble for tenåringen. Fire mål totalt, blant annet ett i finaleseieren over Kroatia.

– Det å vinne VM er vanligvis toppen av en karriere. Jeg var heldig og vant allerede som 19-åring, og det kommer til å hjelpe meg i fremtiden, hevder 22-åringen.

VERDENSMESTER: Kylian Mbappé med beviset på at han er verdensmester med Frankrike 2018. Foto: KAI PFAFFENBACH

–Med en gang jeg hadde vunnet VM, kunne jeg krysse det av på listen – nå er målet å vinne noe nytt. Jeg skal ikke snakke ned det å vinne en VM-tittel, men det var bare et steg på min vei, sier en av verdens mest ettertraktede fotballspillere.

– Bedre enn Messi og Ronaldo

I fotballens øverste sjikt blir man stadig sammenlignet med andre. Lionel Messi med Cristiano Ronaldo, Erling Braut Haaland med Kylian Mbappe. Allerede i 2018 ble den gang 19 år gamle Mbappe nummer fire i Ballon d'Or-kåringen.

MESTERMØTE: Kylian Mbappé takker Lionel Messi for kampen etter å ha sendt Argentina ut av VM i Russland. Mbappé scoret to mål i Frankrikes 4-3-seier i 8-delsfinalen. Foto: LUIS ACOSTA

Men for PSG-stjernen handler det ikke om priser i premieskapet, og om å kunne motta hyllesten på en scene. For Mbappé er fotball underholdning - og han trigges av å kunne se hvor god han selv klarer å bli.

– Jeg har spilt på samme bane som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De er bedre spillere enn meg og har vunnet mye mer, men jeg forteller meg selv at jeg er best. Det er kun slik jeg ikke setter begrensninger på meg selv.

RONALDO-KLEM: Cristiano Ronaldo gir Mbappé litt trøst etter Real Madrids 3-1-seier i første 8-delsfinale i Champions League 2018. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Vil aldri si seg fornøyd

Før EM sparkes i gang er det mange som forventer mye av Frankrike generelt og Mbappé spesielt. Det er et press 22-åringen lever fint med. Det største presset kommer innenfra - ønsket om å bli best mulig i fotball.

– Jeg kommer aldri til å si at jeg har nådd mitt maksnivå. Jeg vil alltid prøve å flytte grensene for hvor langt jeg kan nå, og foreløpig har det fungert ypperlig.

– Det er en mental innstilling jeg kommer til å ha resten av karrieren.

Frankrike har havnet i det mange omtaler som dødens gruppe med Tyskland, Portugal og Ungarn. Første kamp er mot tyskerne 15. juni. Den sendes på NRK 1.