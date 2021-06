Nissan Leaf er modellen som for alvor gjorde elbil attraktivt for veldig mange nordmenn. Første generasjon var da også en gedigen suksess. Frem til da hadde elbilene vært små (og gjerne litt rare) - og hatt svært begrenset rekkevidde.

Leaf skilte seg ut ved å være en langt mer «normal» bil, men som gikk på strøm.

i 2018 kom så andre generasjon. Den ble like godt Norges mest solgte personbil det året – og vippet VW Golf ned fra tronen etter veldig mange førsteplasser på rad.

Mye har skjedd på elbilfronten siden 2018 og Leaf har fått mange tøffe konkurrenter. Likevel klarer den seg bra salgsmessig. Så langt i år har det rullet ut 1.963 nye Leaf fra Nissan-forhandlerne, med det er den nummer åtte på registreringsstatistikken.

Første generasjon Leaf var en knallsuksess i Norge, lenge var også konkurransen høyst begrenset.

Har ikke mange konkurrenter

Det vil overraske om ikke salget øker ytterligere nå, som Nissan akkurat har gått ut med solid priskutt på Leaf. Samtlige modeller har blitt mellom 20.000 og 30.000 kroner rimeligere. I tillegg introduserer den norske importøren nå en ekte lavprismodell.

Nå kan du nemlig bli eier av ny Leaf for svært gunstige 210.000 kroner. For den prisen har ikke bilen mange konkurrenter. Ser du i tillegg på hva du får for pengene, er det knapt noen som kan matche den.

Visia heter den nye innstegsmodellen. Den har minste batteripakke på 40 kWt. Rekkevidden er på 270 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. I tillegg har Nissan redusert utstyrsnivået noe:

Andre generasjon Leaf er et svært vanlig syn på norske veier, nå har den også fått ny innstegsmodell.

Attraktiv for større publikum

– Visia har 3,6 kW ombordlader, mot 6,6 kw som er vanlig på de andre utstyrsvariantene. Den er utstyrt med halogenlys i stedet for LED-lys, den har ikke mørke vinduer fra B-stolpen og bakover, slik de andre har, og den har ikke tåkelys foran. Dette er noe av utstyret som er annerledes, forteller Knut Arne Marcussen som er kommmunikasjonssjef hos den norske importøren.

Leaf Visia har heller ikke varmepumpe. Det betyr etter all sannsynlighet mindre rekkevidde på vinteren, enn utgavene som har dette på plass. Ved hurtiglading kan den fortsatt ta imot inntil 50 kW.

– Med dette mener vi Nissan Leaf nå blir mer attraktiv for et enda større publikum, kanskje særlig for dem hvor pris er avgjørende. Bilens veldokumenterte kvaliteter står seg godt og nå er det enda en god grunn til å vurdere Leaf, som for øvrig nylig fikk vesentlige oppdateringer, forteller Marcussen.

Leaf er en pioner blant elbilene, men inne i andre generasjon er det ganske tradisjonelt.

Gått ned 30.000 kroner

Med den nye innstegsmodellen, er Leaf bare noen tusenlapper dyrere enn mindre og enklere konkurrenter som Skoda Citigo-e og Seat M-ii. Ja, den er faktisk også rimeligere enn Volkswagen e-UP!

Norges aller billigste elbil, er for øvrig Mitsubishi i-MiEV som koster fra 164.620 kroner. Men denne skal være langt på vei sluttsolgt, med bare noen få eksemplarer igjen hos de norske forhandlerne.

PS: Visia starter altså på 210.000 kroner, med batteripakke på 40 kWt. Dyreste utgave med denne batteripakken heter Tekna, den blir din for 299.000 kroner.

Derfra er ikke prishoppet stort til Accenta-utgaven med 62 kWt batteripakke, denne starter på 310.970 kroner. Toppmodellen er så Tekna som kommer på 358.500 kroner. Alle utgavene med 62 kWt batteri har nå gått ned 30.000 kroner i pris.

