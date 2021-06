Raser mot Raymond Johansen: – Dette begynner å bli en parodi

Tirsdag kom nyheten om at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forlenger koronatiltakene i hovedstaden til 18. juni.

– Vi har nødt til å forvisse oss om at vi har god kontroll før vi går videre i gjenåpningsplanen. Forhåpentligvis kan vi ta et enda større jafs av gjenåpningen av byen neste uke hvis det viser seg at vi har kontroll, sa Johansen til TV 2.

Det falt ikke i god jord hos Geir Oterhals.

– Jeg er utrolig frustrert. Dette begynner faktisk å bli en parodi, sier han til TV 2.

Han er arrangøren av fotballvisningene på Kontraskjæret, og hadde håpet på lettelser i Oslo slik at flere kunne delta på arrangementene under EM.

– Alle parametere peker i riktig retning. Flere blir vaksinert, mens antall innlagte på sykehus og smittetallene går ned. Tiltakene er ikke lenger forholdsmessige, så dette er ekstremt passivt av byrådet i Oslo, sier Oterhals.

Kun 50 får delta

De nasjonale reglene tillater arrangementer med inntil 600 personer. Dette er forbeholdt at deltakerne deles i tre grupper på inntil tohundre personer, med minst to meter avstand mellom gruppene.

I Oslo er taket satt til kun 50 deltakere. Det vil være regelen frem til 18. juni, altså over en uke ut i gruppespillet av EM.

Dette får store konsekvenser for den planlagte Fotballfesten på Kontraskjæret.

– Vi sender ungdom ut i permitteringer. Vi må kontakte alle som har reservert bord hos oss og refundere penger. Dette er en ekstremt dårlig start, sier arrangøren.

Han er frustrert over hvordan han opplever at byrådslederen oppfordrer folk til å samles utendørs for eksempel i parker, der det ikke er noen som er ansvarlig for godt smittevern.

– Den store frustrasjoner er at han applauderer parkfester med fri flyt av alkohol og folkemengder, uten ordnede forhold, som vi er kapable til å sikre, sier han.

PLANENE: Deltakerne skulle deles opp i ulike grupper både når de sitter ned på faste plasser og når de benyttet seg av toalettet. Foto: Privat

– Treffer ikke med tiltakene

Arrangørene bak Fotballfesten hadde en klar plan for hvordan flere personer skulle kunne delta, samtidig som smittevernet ble overholdt.

Oterhals forteller at området på Kontraskjæret er på 14.000 kvadratmeter. Dersom 600 personer deltar, har hver person i teorien 23 kvadratmeter til rådighet.

– Da jeg tok bussen i går, var det kanskje 50 personer på en buss på rundt 20 kvadratmeter. Jeg får det ikke til å gå opp, sier han.

Oterhals peker i tillegg på at folk er tiltakstrøtte, og mener derfor at arrangementet blir et smitteverntiltak i seg selv.

– Nå må folk i stedet være innendørs på puber eller se kampene hjemme med venner. Byrådet er ikke i nærheten av å treffe med tiltakene, mener han.

LETTELSER: Startskuddet går 11. juni. Arrangøren håper at flere kan se EM på Kontraskjæret etter 18. juni. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lover stort skritt i neste uke

Byrådslederen hadde ikke anledning til å svare i denne saken. Derfor svarer byrådet for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), i stedet på vegne av byrådet.

Gamal forteller at den kontrollerte og forsiktige gjenåpningen av Oslo ser ut til å gå bra, men at situasjonen fortsatt er usikker.

– I forrige uke steg smitten for første gang siden midten av mars. Vi tror håndteringen av de utbruddene kommer til å gå bra, men det er fortsatt litt for tidlig å si helt sikkert. Vi må se hvordan utviklingen av de utbruddene går, slik at vi kan ta et stort skritt neste uke, sier han.

Byrådet forsvarer forlengingen av tiltakene med at å ta et lite skritt i en usikker situasjon, kan føre til at vi risikerer å ikke kunne ta et stort skritt neste uke.

Samtidig sier han at han forstår at arrangøren er frustrert.

– Jeg skjønner frustrasjonen blant dem som har arrangementer framover nå. Men at vi holder litt igjen noen få dager til neste uke, gjør at vi kan være sikrere på om det er mulig å gjøre et stort steg i gjenåpningen, sier Gamal.

Det tror han vil gagne Fotballfesten og andre arrangører i det lengre løp.

– Husk at EM varer frem til 11. juli.

FORBANNA: Geir Oterhals er svært frustrert over at byrådet ikke økte antallet som får delta på arrangementer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Håper byrådet tar til fornuften

13.000 personer har allerede booket bord under kampene. Nå må dette kuttes ned til maksimalt 50 personer daglig den første uken. Mange av de 300 bordene vil dermed stå tomme.

Dette er kritisk for arrangørene økonomisk. I tillegg er de lei seg på vegne av alle som ønsket å se kampene hos dem.

Til tross for at den første uken må gjennomføres med svært begrenset publikum, forteller Oterhals at de vil vise kampene som planlagt.

– Vi skal fortsatt åpne. Så får vi se om vi finner på noe gøy og åpner noe annet i Sandvika eller Lillestrøm i tillegg, sier Oterhals.

For folk som enda ikke har sikret seg billetter til gruppespillet den første uken, ser det imidlertid svært mørkt ut.

– Med mindre byrådet tar til fornuften, sier han.