Manglende gest fra Haaland forundrer – selv vil han ikke si noe

Erling Braut Haaland er den eneste på laget som ikke har hevet hånden, et symbol på menneskerettigheter, på lagbildet før de siste to landskampene.

Å vise hånden er det internasjonale symbolet på menneskerettigheter og solidaritet, og markeringen ble første gang tatt i bruk av landslaget i kampen mot Tyrkia i slutten av mars.

Før både Tyrkia-kampen og det påfølgende oppgjøret mot Montenegro gjorde alle spillerne, inkludert Braut Haaland, markeringen, men på lagbildet før kampene mot Hellas og Luxembourg forrige uke var Braut Haaland den eneste som ikke viste fem fingre.

Det gjorde han heller ikke da spillerne stilte seg opp for nasjonalsangen før møtet mot Hellas søndag.

TV 2 har flere ganger, uten hell, forsøkt å få en forklaring eller kommentar fra Borussia Dortmund-stjernens leir.

– Det er opp til hver enkelt spiller

Av TV-bildene ser det ut som alle andre, inkludert støtteapparatet og spillerne på tribunen, gjorde markeringen.

Medieansvarlig for herrelandslaget i fotball, Morten Morisbak Skjønsberg, sier at dette ikke har vært et tema de har tatt opp med 20-åringen.

– Dette er ikke noe vi har diskutert med Erling. Men det er helt uproblematisk - det er opp til hver enkelt spiller å velge hva og hvordan de vil markere, sier han.

Braut Haaland har gått med de samme t-skjortene som resten av spillerne før kampene, hvor det blant annet har blitt tatt til orde for «menneskerettigheter på og utenfor banen», men håndbevegelsen har altså uteblitt i det siste.

Generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, sier at de har fått forklart at det ikke er bevisst av Braut Haaland ikke å heve hånden.

– Vi synes markeringen med en løftet hånd er fin. Det er ikke et veldig kjent menneskerettighetstegn, men landslaget er i ferd med å gjøre det mer kjent. Når det hjelder Haaland, så har jeg blitt fortalt at det var en forglemmelse og ikke en bevisst handling, sier han.

– Det er påfallende

Dagbladet omtalte at han ikke viste fem fingre før søndagens kamp mot Luxembourg, men bildene og TV-opptakene viser at det har skjedd flere ganger.

FØR KAMPEN MOT LUXEMBOURG: Braut Haaland (øverst til venstre) holder hånden nede. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Før kampen mot Luxembourg 2.juni holder han hånden oppe under nasjonalsangen, men på lagbildet like etterpå er han den eneste som holder hånden nede.

Før kampen mot Hellas på søndag holdt han hånden nede både under nasjonalsangen og da lagbildet skulle tas.

FØR KAMPEN MOT HELLAS: Braut Haaland (øverst til venstre) holder hånden nede. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg er nysgjerrig på bakgrunnen for den manglende gesten til stjernespissen.

– Det er påfallende. Det kan være at han ønsker å være politisk nøytral med tanke på sponsoravtaler eller lignende, men det er jo umulig å vite. Det som er litt spesielt er at han går med t-skjorten, som har et budskap som går spesifikt på Qatar, men ikke holder opp hånden, som jo er et veldig generelt symbol på at menneskerettigheter er viktig, sier hun, og fortsetter:

– Det er spesielt i og med at dette er noe laget har blitt enige om å gjøre. Da ser det rart ut at bare én ikke er med på det.