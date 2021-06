NRK: Aktor ber om 15 år for terrortiltalt 25-åring

25-åringen har vært en betydelig bidragsyter for IS på nett, mener aktor.

25-åringen ble tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for, melder NRK.

Angrepene skal ha vært planlagt i Danmark, London og et tredje ukjent land.

Videre ble også 25-åringen tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppen IS. Han skal ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Skapte betydelig terrortrussel

– Jeg mener det er grunnlag for å si at han har prøvd å motivere til terrorhandlinger og vært med på å skape en betydelig terrortrussel globalt, men særlig for Europa, Vesten og Norge, sier aktor Geir Evanger.

Han mener den terrortiltalte har vært en betydelig bidragsyter til IS på nett og bidratt til å rettferdiggjøre terrorhandlinger, ifølge NRK.

Aktor forklarte at det utover terrorvirksomhet, har blitt delt oppskrifter på gift og eksplosiver, voldsmateriale og edserklæring i gruppene.

Han viste til at den tiltalte også har oppfordret til drap på vantro og delt grotesk voldsmateriale.

Avgjørende for IS' overlevelse

Rettsaken startet i Oslo tinghus 18. mai, og tirsdag holdt aktoratet sin avsluttende prosedyre i saken.

Aktor beskrev videre hvordan aktiviteten på internett ble avgjørende for IS sin overlevelse etter kalifatets fall i 2014.

Den tiltalte har nektet straffskyld på alle punktene om terror.

Han ble pågrepet på vei til jobb i Skien i september 2019 og har sittet i varetekt siden.