Dyster kartlegging: – Vi må ta disse tallene på alvor

Koronapandemien har fått konsekvenser for elevene i norske skoler. Kunnskapsministeren er bekymret for om flere barn enn tidligere har det vanskelig.

Skoler har blitt stengt, undervisningen har blitt avkortet og lærere har måttet gjøre sitt beste for undervise digitalt.

Ett år med korona har satt sine spor på elevene, og de som hadde det vanskelig før pandemien, har fått det enda vanskeligere, viser kartlegging.

– Dette er tall vi må ta på alvor, forteller kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til TV 2.

Tirsdag møtte hun elever ved Hjelteryggen skole i Øygarden kommune i Vestland. For første gang på lenge kan elevene fortelle om noe som minner om en mer normal hverdag.

SPØRSMÅL: Kunnskapsminiser og Venstre-leder Guri Melby svarte på spørsmål fra elevene ved Hjelteryggen barneskole. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Veldig rart

Førsteklasse viste frem at de har trent på å neie til hverandre som erstatning for det vante håndtrykket.

De eldre elevene fikk stille kunnskapsministeren spørsmål om hva rollen hennes egentlig betyr. Til gjengjeld fikk Melby høre mer om hvordan elevene har opplevd det siste året.

– Det har vært så fint å få treffe elevene igjen, og behovet for det er større en noensinne. Det er mange som har hatt et rart skoleår, og det er nyttig å høre hvordan elevene og lærerne har opplevd det, sier Melby.

Mia Haaland Karlsen og Johan Samson Morland Hansen var blant elevene som som fikk møte kunnskapsministeren. De synes koronaåret har vært spesielt.

– Vi må vaske hendene våre hele tiden når vi går inn og ut av klasserommet. Og vi kan ikke klemme på hverandre lenger. Det føles veldig rart, sier Haaland Karlsen.

Til tross for et annerledes år, forteller hun at skoleåret stor sett har vært bra.

– Skoleåret har vært bra. Det var bra samarbeid, men så kom hjemmeskolen, så ble det litt borte. Hjemmeskole var dårlig, men nå er vi heldigvis tilbake på samme spor, sier Haaland Karlsen.

For Hansen var det deler av hjemmeskole som han likte godt.

– Hjemmeskole var bra fordi man kunne sove lenger og det var mindre jobb. Men vi måtte ta ansvar selv for å gjøre alt arbeidet og det var vanskelig, sier han.

NORMAL: Johan Samson Morland Hansen og Mia Haaland Karlsen på Hjelteryggen skole gleder seg til en mer normal hverdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dystre funn

Ifølge omfattende undersøkelser av elever i norske skoler, opplever flesteparten av elever og lærere at læringsutbyttet har vært dårligere under korona.

Halvparten av grunnskoleelevene mener at de har lært litt eller mye mindre hjemme, enn de ville lært på skolen. Blant elever på videregående, gjelder dette også et klart flertall.

Over syv av ti studenter tror de ville lært mer dersom de hadde fått være fysisk til stede på campus.

Dette er dystre tall, som kunnskapsministeren lover å ta på alvor.

– Det er ingen tvil om at mange ikke får det samme utbytte av å sitte hjemme foran pcen som å være på skolen. Det er viktig at vi bruker de neste årene på å ta igjen den tapte progresjonen og at vi følger opp alle elever, sånn at de kommer seg gjennom skolen på en god måte og får de samme mulighetene i livet, sier hun.

Mest urovekkende er funnene som viser at elevene som hadde det utfordrende før korona, har fått det enda vanskeligere.

STAS: De aller yngste elevene synes det var stas å få møte skolesjefen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

De sårbare har fått det verre

Forskningen viser at elevene som mestrer skolen godt, og som har gode boforhold og støtte hjemmefra, har hatt et like godt eller til og med bedre læringsutbytte under pandemien.

Læringen for elever som vanligvis sliter på skolen og har utfordringer hjemme, ser imidlertid ut til å ha fått det enda verre.

Mange lærere er ekstra bekymret for læringsutbyttet til disse elevene, som har vært vanskeligere å nå og veilede under pandemien.

Melby sier at hun er bekymret for hvordan pandemien kan få konsekvenser for elevene i ettertid.

– For mange elever har dette vært et kjedelig år, men det har gått bra. Noen av de mer utsatte elevene, som hadde det vanskeligst fra før, har ikke fått spesialundervisning og den oppfølgingen som de trenger for å lære, sier hun.

Derfor mener kunnskapsministeren at det blir ekstra viktig å følge opp disse etter hvert som samfunnet åpner opp igjen.

– Da vil vi også se om det er flere elever enn før som har blitt sårbare og som har fått vanskeligheter på grunn av korona, sier Melby.

BEKYMRET: Melby er spesielt bekymret over de mest sårbare barna, som hadde det vanskelig på skolen også før pandemien. Gorm Kallestad / NTB

Skolestart på grønt nivå

Både Mia Haaland Karlsen og Johan Samson Morland Hansen synes det er vanskelig å svare på om de har lært mindre under korona.

– Det er vanskelig å vite hva man har gått glipp av. Det har vært mindre gruppearbeid for det har vi gjort lite av. Det liker jeg for da kan vi få hjelp av hverandre når læreren er opptatt, sier Haaland Karlsen.

Nå gleder begge seg til skolestart i høst og en mer normal hverdag.

– Skolene planlegger for skolestart på grønt nivå, som betyr vanlig skole med litt mer håndvask. Det er godt for elevene. Det betyr at de kan lære mer, og det betyr veldig mye for det sosiale at de kan være mer sammen med vennene sine, sier Melby.