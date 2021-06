The Office-stjerne beskyldt for å være «Ku Klux Klan-prinsesse»: Nå svarer hun

Ellie Kemper (41) sier unnskyld for at hun deltok på det såkalte «Veiled Prophet»-ballet, som har en rasistisk bakgrunn. Ku Klux Klan har det derimot ingen tilknytning til, selv om flere sosiale medier-brukere hevder det.

Den siste tiden har mange Twitter-brukere reagert på at Kemper deltok på et «Veiled Prophet ball» i 1999, blant annet fordi ballet har en rasistisk fortid.

Twitter-brukere tok opp ballets historie i St. Louis, inkludert det faktum at det ikke hadde noen svarte medlemmer før i 1979, ifølge St. Louis Post-Dispatch.

– Den hundre år gamle organisasjonen som var vertskap for debutantballet hadde en utvilsomt rasistisk, sexistisk og elitistisk fortid, skriver Kemper i en uttalelse som ble lagt ut på Instagram mandag kveld.

IKKE KKK: Flere spredte feilaktige rykter om at Kemper var tilknyttet KKK. Foto: Skjermdump/Twitter

Unskylder seg

Svaret kommer rundt en uke etter at det begynte å storme rundt henne på sosisale medier.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant ABC, er Veiled Prophet en gammel St. Louis-tradisjon som ble grunnlagt i 1878 av «hvite ledere av samfunnet».

– Jeg var ikke klar over denne historien på den tiden, men uvitenhet er ingen unnskyldning. Jeg var gammel nok til å ha lært mer om dette før jeg ble involvert.

Videre beklager hun til alle menneskene hun har skuffet, og sier at hun i fremtiden vil lytte, fortsette å lære og bruke privilegiet hun er født med til å skape et bedre samfunn.

Les hele unnskyldningen nedenfor:

Annerledes ball

Veiled Prophet-organsisasjonen består av velstående bedriftseiere i St. Louis, der datteren til et av gruppens medlemmer blir kronet dronning av en såkalt Veiled Prophet.

Mannen som er valgt ut til være Veiled Prophet er et hemmelig medlem som bærer hvit kappe og et hvitt slør som dekker ansiktet hans. En av grunnene til de feilaktige koblingene til Ku Klux Klan, er nettopp disse kostymene.

HVITE KLÆR: Flere mener at de første bildene av profeten ligner på KKK-klærne. Foto: Skjermdump/Twitter

Det har vært mange protester, opptøyer og skriverier rundt ballet, på grunn av St. Louis' lange tradisjon med undertrykkelse av mørkhudede.

Ifølge boken «Unveiling the Prophet: The Misadventures of a Reluctant Debutante» var Veiled Prophet temaet i borgerrettsbevegelsen i 1969, da aktivist-legenden Percy Green og borgerrettighetsgruppen Action Committee to Improve Opportunities for Negroes (ACTION) ønsket å få lederen av Veiled Prophet-organsisasjonen til å ansette mennesker med minoritetsbakgrunn og mørk hud.