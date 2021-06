Røper nye detaljer fra Big Brother: TV 2-profils far skulle egentlig delta

31. mai i 2001 går Lars Joakim Ringom ut av Big Brother-huset én million kroner rikere. Samme dato, 20 år senere, slipper journalistene Cato Gjertsen og Tom Aksel Mathisen jubileumspodcasten «Big Brother 2001: Alle der var våre venner». En hyllest og «kjærlighetserklæring» til norsk reality-TVs mest historiske begivenhet noensinne.

VINNER: Lars Joakim Ringom har akkurat vunnet første sesong av Big Brother Norge. Foto: Morten Holm / NTB

– Vi kommer aldri til å oppleve noe sånt igjen, begynner Mathisen.

Tenkte ikke på TV-kameraene

Han begrunner det blant annet med at reality-konseptet i dag er velkjent – for alle.

– Den gang var det mennesker som gikk inn i et hus for å være med på noe historisk og eventuelt vinne én million. Ut ifra de intervjuene vi har gjort til podcasten, så var det så å si ingen som tenkte på at de var på TV, sier Mathisen.

Slik er det ikke lenger. Mathisen peker på at flere i dag bruker realitysjangeren som et springbrett til å bli en populær blogger eller influencer, og at deltakelsen er nøye kalkulert for å oppnå nettopp dette.

– Det virker som at dagens deltakere forbereder seg veldig. De trener seg opp til å være med på reality, fordi dette er deres sjanse til å «breake». Man ser ofte «etterligninger» av folk som har vært med før. Det er ingen som er 110 prosent ekte realitydeltakere lenger, sier Mathisen og humrer.

Kjendis-far skulle delta

Den opprinnelige casten fra første dag besto av Lars Joakim Ringom, Rodney Omdal Karlsen, Anita Sundt Karlsen, Anette Young, Anne Mona Hansen, Ramsy Suleiman, Rebekka Østby, Per Morten Witzøe, Monica Sørensen og Trond Syvertsen.

Cato Gjertsen og Tom Aksel Mathisen har gjort dybdeintervjuer av Lars Joakim og Rodney, samt produsenten Lasse Hallberg. Det er gjennom disse samtalene at det har dukket opp ny informasjon om den ikoniske sesongen.

MR. BIG BROTHER: Produsent Lasse Hallberg tilbake i 2001. Foto: Tor Richardsen / NTB

– Trond Syvertsen skulle for eksempel ikke vært med, men han ble hentet inn i stedet for faren til en kjent TV 2-programleder, sier Mathisen lurt.

Kennet Johannessen (54) skulle egentlig hatt den plassen. Det som til slutt sørget for at han ikke entret huset på Fornebu, var at han hadde en sønn i barneskolealder. Den sønnen var TV 2-profil Stian Blipp .

– Julie (Wiggen, deltakeransvarlig, journ. anm.) og Lasse var veldig ivrige på å få meg inn i huset, men til slutt så ble hensynet til Stian, som da var elleve år, tungen på vektskålen, forklarer Johannessen til TV 2.

Visste ikke om erstatteren

Han forteller at de diskuterte fram og tilbake hvilke konsekvenser en slik deltakelse kunne få for sønnen, og at han til slutt valgte å skåne ham.

– Han klarte jo helt fint å få en karriere i showbiz på egen hånd, sier Johannessen og ler hjertelig.

20 år senere tenker ikke Johannessen så mye over hendelsen lenger, men han innrømmer at han den gang, mens det gikk på TV, var litt nysgjerrig på hvem som hadde tatt plassen hans.

–At det var Trond som erstattet meg fikk jeg ikke vite før nå nylig, da jeg ble informert om denne podcasten, sier Johannessen.

Fikk støtte fra sønnen

54-åringen har fortsatt opptakene fra castingprosessen, og sønnen vet derfor godt at faren hans var svært nære en deltakelse i Big Brother.

Blipp sier til TV 2 at han husker at faren kom inn på gutterommet og fortalte om TV-tilbudet, og at han ga grønt lys til farens forslag.

FAR OG SØNN: Kennet og Stian på Rammstein-konsert. Foto: Privat

– Jeg tror jeg sa noe sånt som: «Oi, det er jo dritkult. Det bør du gjøre!». Jeg var helt for, sier programlederen.

31-åringen svært imponert over hensynet faren tok til ham og resten av familien den gang.

– Det var ekstremt raust av han. Det er jo veldig lett å takke ja til en slik sjanse og tenke at resten ordner seg, sier Blipp.

Sønnen er dessuten overbevist om at faren hadde gjort det godt inne i Big Brother-huset.

– Han hadde «kicket ass». Jeg tror han kunne holdt ut i 100 dager på ren vilje, for han er et stabeis – en ekte hardhaus, skryter Blipp.

Eventyrlysten

54-åringen husker at motivasjonen for å søke kom etter en diskusjon han hadde hatt hjemme, hvor han litt kjepphøy hadde sagt: «Søker jeg på det der, så kommer jeg inn». Det fikk han jo også rett i.

VAR OPPRINNELIG I CASTEN: Kennet Johannessen var opprinnelig i Big Brother-casten, men hensynet til sønnen og familien gjorde at han ikke ble med likevel. Foto: Privat

– Jeg visste jo egentlig ikke helt hva dette var, men jeg liker utfordringer, er eventyrlysten, og tenkte at jeg fint skulle klare å leve isolert i hundre dager og samtidig komme godt utav det. Det var aldri et jag etter å bli en kjent person. Jeg var en gift mann med to barn, men hadde likevel nok selvtillit til å sende en søknad, sier han og humrer.

– Også var det jo ti prosent sjanse for å vinne én million kroner, legger han til. I dag er jeg stolt over avgjørelsen som ble tatt den gangen. Hensynet til Stian spesielt, og familien ellers, vant over eventyrlysten. Tror de fleste her hjemme er glad for det i dag.

Johannessen har ikke brukt så mye tid på å tenke på det som skjedde for 20 år siden, men ett svar får han aldri.

– Hvordan hadde livet vært som Big Brother-Kennet. Det er det ingen som får vite, avslutter han blidt.

Ble truet med pistol

Podcasten avdekker også flere andre, nye og finurlige opplysninger. Lytterne får blant annet vite hva produsent Lasse Hallberg angret på at han viste på TV og hva som var årsaken til at Hallberg ble truet med pistol like utenfor Big Brother-huset.

– Cato og jeg har hatt dette som et hobbyprosjekt ved siden av jobb. Så vi har viet mang en kveld gjennom våren for dette prosjektet. Vi håper lytterne får like stor glede av innholdet som vi har fått av å jobbe med det, avslutter Mathisen.