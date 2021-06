Viser overgrep i ny serie: – Skummelt, men viktig

Fredag er det premiere på TV 2-serien «Etter lørdag», som tar opp temaene gråsone-overgrep og samtykke.

I hovedrollen som Klara finner vi Darin Hagi. Nå gjester hun God kveld Norge-studio, sammen med Kayd Wacays, som spiller bestevenn Mo.

Wacays, som for tiden studerer musikkteater, fikk rollen ved en tilfeldighet.

– Jeg fikk melding fra danselæreren min som sa de så etter skeive minoriteter til en TV-serie. Så sendte jeg inn en self-tape og var på prøvefilming, så fikk jeg rollen, forteller han.

Gikk nøye gjennom overgrepsscenen

Dette er både Wacays og Hagi første rolle i en TV-serie, og det er ikke en enkel oppgave når hovedkarakteren, Klara, blir utsatt for overgrep i serien.

Darin forteller at hun og serieskaper Liv Mari Ulla Mortensen, gikk grundig gjennom hva som skulle skje i scenen flere ganger, for å bli kjent med den.

– Jeg følte meg forberedt på det, men selvfølgelig det var en rar dag og en rar stemning. Alle er så forsiktige og har respekt for at det som skjer foran kamera er ganske heftig, forteller hun og utdyper:

– Jeg fikk innblikk i hvordan det kan oppleves når det går fra å være ukomfortabelt til skummelt, men det var fin erfaring både som menneske og skuespiller.

21 åringen forteller at teamet er gjenkjennelig.

TV-DEBUT: Darin Hagi (21) og Kayd Wacays (23) har sin første TV-rolle i TV 2-satsingen «Etter lørdag». Foto: Marie Myklebostad

– Når jeg leste gjennom den første gang så var det ekkelt hvor kjent den er. Det er ganske mange ledd i den som jeg kjenner igjen personlig og som jeg vet har skjedd med venner også, forteller hun.

– Det er skummelt å være en del av det, men samtidig så viktig, legger hun til.

– Hva tror du familien din sier, når de skal se dette?

– Jeg har sagt til familie at dere får se hvis dere har lyst, også blir jeg ikke sur hvis noen velger å ikke se det, for den er ganske fæl og hard.

Samtykkelov oppe til debatt

For tiden er temaet om samtykkelov oppe til debatt. Etter høstens valg kan loven bli forandret slik at all sex uten samtykke er voldtekt. Flere partier er kritiske til forslaget.

To norske gründerne hadde også fått med seg problemet med ufrivillig sex og overgrep, og utviklet appen Lawyered, hvor kan brukerne signere en samtykkeerklæring.

Skuespillerne mener det er på tide at det blir en debatt rundt temaet.

– Det er så mange uklare linjer på samtykke. man blir ikke lært opp godt nok til hva samtykke er, forteller Wacays.

23-åringen mener også det er viktig å snakke om åpenhet.

– Noe av det serien handler om er å tørre å være svak ovenfor vennene sine. Og si at nå har jeg det ganske kjipt.

– Man blir ufrivillig et offer, man har aldri bedt om det, men det er veldig ubehagelig. Det gjør det ekstra vanskelig å ta opp, legger Darin til.

Grundig research før innspilling

Liv Mari Ulla Mortensen er serieskaper og regissør, og forteller at hun fikk ideen etter å ha lest en VG-artikkel som viste skremmende tall om overgrep etter date via appen Tinder.

– Jeg syns det var skummelt og tenkte det var veldig aktuelt å fortelle om, forteller hun.

I prosessen med å lage serien har hun også gjort flere intervjuer for å skape et bilde av situasjonen, også i ettertid av et overgrep.

– Det er en historie som er sammensatt av ulike samtaler med folk jeg kjenner og mye reaserch.

Mortensen forteller at serien også tar for seg hvor forskjellige forventingene kan være mellom to personer som drar på Tinder-date.

– Det er noe med de ulike forventningene man kan ha om det skal bli en seksuell situasjon, og da havner i en situasjon hvor man må si nei, det kan være vanskeligere enn man tror, forteller hun.