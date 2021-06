Johansen håper å gjenåpne mer neste uke

Oslo kommune forlenger tiltakene til 18. juni. Årsaken er en smitteøkning fra forrige uke, der nesten 600 personer ble registrert smittet. Det er en økning på 84 prosent.

Til tross for smitteøkningen, sier Johansen at gjenåpningen har vært vellykket.

Kommunen forlenger tiltakene for å være på den sikre siden.

HÅP: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er opitimistisk og håper på videre gjenåpning neste uke i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi har nødt til å forvisse oss om at vi har god kontroll før vi går videre i gjenåpningsplanen. Forhåpentligvis kan vi ta et enda større jafs av gjenåpningen av byen neste uke hvis det viser seg at vi har kontroll, sier Johnsen til TV 2.

Forbyr rulling

Smitteøkningen fra forrige uke er ukomfortabel, sier byrådsleder Raymond Johansen. Men få er innlagt på sykehus, og flere og flere blir vaksinerte, noe som gjør byrådslederen optimistisk rundt den videre gjenåpningen.

I helgen var rundt 3000 personer samlet på St.Hanshaugen i Oslo, anslo politiet. Det er en hendelse kommunen avventer resultatet fra når det gjelder smittespredning. Men Johansen er mer bekymret for smitte innendørs.

– Vi har nødt til få en oversikt. Det er åpenbart at vi ser at det smittes lettere inne enn ute, derfor er rulling nå forbudt, sier han.

Oslos gjenåpningsplan: Trinn 3 og 4 Trinn 3: Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet for arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen. Trinn 4: Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene.

Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justere reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:

-Risikonivå 4: Innendørs: Inntil 10 personer/Utendørs: Inntil 20 personer.

-Risikonivå 3: inntil 20 personer

-Risikonivå 2: inntil 50 personer Kilde: Oslo kommune

Majoriteten av dem som smittes i Oslo, er mellom 16 og 19 år. Mange av dem er russ, og en smitteøkning blant russen har gjort at å kjøre med russebusser nå er forbudt.

Breddeidrett

Johansen håper at regjeringen letter på de nasjonale tiltakene, slik at det for eksempel blir mulig å dra og se Vålerenga spille fotballkamp.

– Slike ting er viktig for mange av oss, og det er noe jeg håper vi kan gjøre snart, sier byrådslederen.