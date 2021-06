Sosietetsdronning med sjokkinnrømmelse etter blodbad: – Det var meg

I slutten av mai ble en politibetjent funnet skutt og drept i ferieparadiset. Nå innrømmer milliardær-svigerdatter Jasmine Hartin (32) at hun var gjerningspersonen.

– Jeg visste ikke at det fortsatt var en kule i kammeret.

I FENGSEL: Jasmine Hartin. Foto: Facebook

Det har styrtrike Jasmine Hartin (32) fortalt i avhør.

Natt til 28. mai skjøt og drepte hun politibetjent Henry Jemmot (42) på ferieøya San Pedro i Belize.

Hartin, som er svigerdatteren til den britiske milliardæren lord Michael Ashcroft (75), hevder at det hele var et uhell.

Lorden har både britisk og belizisk statsborgerskap.

Han er en av de mest innflytelsesrike personene i Belize med det som ifølge Forbes er en formue på 17 milliarder kroner.

Øvde på våpen

22. mai ble Hartin ble konfrontert av det hun har beskrevet som en «særdeles aggressiv mann» på en privatfest.

Hun kontaktet da sin mangeårige kamerat, den nå avdøde politimannen Henry Jemmot, midt på natta.

Han skal ha forsøkt å overbevise henne om å skaffe seg våpentillatelse og et skytevåpen.

Under en kjøretur tidligere fikk hun låne pistolen hans, og prøvde å lade den.

Det samme skjedde ifølge The Guardian natt til 28. mai, på en badebrygge i Ambergris Caye nord i San Pedro.

De to møttes for å hygge seg med drinker, og hun fikk låne våpenet hans.

Da Hartin skulle gi ham pistolen tilbake, smalt det.

Falt i vannet

Pistolen gikk av, og Henry Jemmot, som var 1.82 meter og over 135 kilo, ble skutt bak det høyre øret og veltet over henne mens blodet fosset.

RØSLIG: Jasmine Hartin hevder at Henry Jemmott ramlet over henne etter at han ble skutt. Foto: Henry Jemmott/Facebook

– Henry veltet over meg. Jeg ble klemt fast, og han blødde på hele meg. Da jeg prøvde å vri meg løs, rullet han ut i vannet, har hun fortalt i avhør.

På en pressekonferanse har politiet fortalt at de fikk inn en melding om at et skudd var blitt avfyrt.

Tidlig fredag morgen fant de en opprørt og blodig kvinne som skulle vise seg å være Jasmine Hartin.

Jemmot ble funnet død i vannkanten med et skuddsår bak øret.

Hartin, som hadde en liten mengde kokain på seg da hun ble funnet, hevdet først at Henry Jemmott ble skutt av noen i en forbipasserende båt.

Hun skal ha endret forklaringen da politiet truet med å sikte henne for kokainbesittelse.

Kan få bot i straff

Jasmine Hartin er siktet for uaktsomt drap, noe som kan gi henne en bot eller fengsel i opp mot fem år.

Siden 28. mai har sosietetskvinnen sittet fengslet i Belize, hvor hun og ektemannen Andrew Ashcroft (43) driver luksushotellet Alaia Belize sammen med hotellgiganten Marriott International.

LUKSUS: Alaia Belize på øya San Pedro i Belize. Foto: Alaia Belize

En høyesterettsdommer avviste onsdag en begjæring om kausjon, da rettsvesenet mener at det er en stor risiko for at Hartin, som er kanadisk statsborger, rømmer landet.

Under høringen, fnøs dommeren, Herbert Lord, av den enorme oppmerksomheten saken har fått i tabloidene.

Ingen spesialbehandling

Innbyggerne i Belize frykter nå at Jasmine Hartin vil få spesialbehandling siden både svigerfaren og ektemannen hennes er så mektige menn i den tidligere britiske kolonien.

Styrtrike lord Ashcroft leder sitt forretningsimperium fra skatteparadiset, og donerer stadig enorme pengedonasjoner til Det konservative parti i Storbritannia.

HÅVER INN: Lord Michael Ashcroft styrer imperiet sitt fra Belize. Foto: AP

Lorden, som ikke har kommentert saken, er tidligere nestleder i partiet.

Belizes politikommisjonær Chester Williams har gått ut i lokale medier for å betrygge innbyggerne i Belize.

– Hennes sosiale posisjon skal ikke påvirke hvordan hun skal behandles, og skal ikke la henne bli behandlet annerledes enn en vanlig person som har begått en forbrytelse, sa han.