Norges største Rivotril-beslag stammer trolig fra Ungarn-lab

En sommerdag for tre år siden fant politimannen Simen Kristoffer Thorvaldsen 300 000 falske Rivotril gjemt i en leilighet på Skøyen i Oslo. Pillene stammer trolig fra et hjemmelaget laboratorium i Ungarn TV 2 har besøkt.

Den årvåkne politimannen Simen Kristoffer Thorvaldsen gikk patrulje på Skøyen 4. juli 2018, da han fikk øye på en mann han kjente igjen.

Det skulle bli avgjørende for Norges største beslag av Rivotril-piller.

Thorvaldsen, og makkeren hans ved på Utlendingsavsnittet i Oslopolitiet, kjente igjen mannen fra 6 år tidligere i forbindelse med en annen sak.

– Han satt da på trikkeholdeplassen, og ved siden av seg hadde han en stor IKEA-pose, sier Thorvaldsen til TV 2.

De bestemte seg for å ta en kontroll av mannen. I posen lå det grønne avfallsposer stappfulle av Rivotril-glass. Han blir pågrepet og påsatt håndjern.

IKEA-POSEN: Politiet tror de tok mannen rett før overlevering til selgere av pillene. Foto: Politiet

Mannen som blir pågrepet blir ført inn i en politibil. Der forsøker han å gjemme et nøkkelknippe mellom setene.

Politiet får kontroll på nøkkelknippet, men de ser at numrene på nøklene er slipt bort. Det kan dermed blir vanskelig å finne ut av hvor de hører til.

Men, de gir seg ikke.

Lette etter dør i to timer

– Vi begynner med det eneste vi kan gjøre, det er å prøve nøklene på alle blokkene som er på oversiden av trikkestoppet.

I over to timer går politimennene rundt og prøver nøklene på et utall blokker på Skøyen, uten at nøklene passer noe sted.

Inn til de kom til en stor gul blokk, og låsen endelig vred seg rundt.

– Da var det god stemning mellom meg og makkeren min. Men vi visste jo ikke hva som var her inne.

En av de andre nøklene på knippet passet til en leilighet i andre etasje.

Fant Norges største Rivotril-beslag noensinne.

– I det vi kommer inn, så er det første vi ser en åpen pappeske full av Rivotril-glass. Når jeg snur meg rundt, så ser jeg at det står en høy stabel med fulle pappesker, fulle av piller, forteller Thorvaldsen.

Til sammen finner politiet 300 000 Rivotril, pluss flere titalls tusen andre lignende piller inne i leiligheten.

Det er Norges største enkeltbeslag av Rivotril noensinne.

Mannen fra trikkestoppet soner nå en dom på syv år og fire måneder for oppbevaring av narkotikaen. I retten erkjente han oppbevaringen, men påsto at stoffet tilhørte noen andre.

Alle pilleglassene fra Skøyen-beslaget er merket med det samme batchnummeret. Nummeret er forfalsket, og kan derfor linkes til en og samme kriminelle organisasjon i Ungarn.

Nummeret er funnet på Rivotril-beslag både fra Norge og Ungarn de siste årene.

Som TV 2 har fortalt i flere reportasjer den siste tiden, stammer de altså trolig fra et og samme laboratorie i et hus i Ungarn. Der produserte en helt vanlig elektriker og en kjemiker flere titalls millioner falske Rivotril, som har blitt smuglet inn til Norge i en årrekke.

Enkel inngang til en ruskarriere for unge

Politimannen Simen Kristoffer Thorvaldsen er bekymret for det han kaller en "Rivotril-bølge" i Norge, og forteller at det skjedde en endring for 10 år siden.

– Jeg har sett mye Rivotril, iallfall siden 2010. Det bragte også med seg et type miljø med mye vold, ran og annen type kriminalitet.

Det at brukerne også er unge mennesker bekymrer ham.

– Piller er en ting som blir mer og mer ubredt, også blant yngre personer, og andre som ikke er i noe tungt rusmiljø, forteller Thorvaldsen, og fortsetter:

– Du kan spise en pille og få en rus, du trenger ikke sette en sprøyte eller røyke noe som stinker. Det er en veldig enkel inngang til en ruskarriere.