Byrådet forbyr bruk av russebusser

Saken oppdateres.

På bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger innfører byrådet et forbud mot bruk av russebusser.

— Smittevernoverlegen innførte i forrige uke en midlertidig stopp i russefeiringen, for å beholde kontroll over situasjonen. Det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern. Ved å forby at russ samles inne i kjøretøy, vil risikoen for nye utbrudd reduseres, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest var en viktig del av forklaringen på hvorfor smitten i Oslo har økt den siste tiden.

Henger sammen med utbrudd

– Den økte smitten henger i stor grad sammen med utbruddet hos russen. Det er avgrenset både i alder og geografi. 55 prosent av de smittede var i aldersgruppen mellom 16 og 19 år, sa byrådslederen i går, ifølge NRK.

Onsdag i forrige uke besluttet byrådet å stoppe russefeiringen til og med tirsdag denne uken.

Nå har det blitt besluttet at det forbys bruk av russebusser i Oslo.

– Fryktelig leit

LEIT: Francis Kelleher fra Russens Hovedstyre synes det er leit at rulleforbudet ble innført. Foto: Anne Tingvold

Presse- og promoteringssjef for Russens Hovedstyre, Francis Kelleher, synes det er trist at de ikke får rulle siste del av russetiden.

– Det er fryktelig leit nå som det bare er ti dager igjen av russetiden at det ble ulovlig. Vi skulle gjerne hatt hele russetiden, men vi har jo fått mer enn mange andre steder i landet og det er vi jo glad for, sier Kelleher.