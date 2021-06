Slik ser koronasertifikatet ut

De første sertifikatene ble rullet ut tirsdag morgen, får NTB opplyst hos Helsedirektoratet.

SLIK SER DET UT: Grønt betyr at personen er vaksinert, har gjennomgått covid-19 eller har testet negativt. QR-koden og navnet er sladdet. Foto: TV 2

– Den nye versjonen ligger ute allerede nå, slik at vi får testet at alt fungerer som det skal, skriver direktoratet på sine nettsider.

Koronasertifikatet ligger på Helsenorge.no , og kan vises ved kontroll, lastes ned på mobil eller skrives ut fra disse sidene. Alle som logger seg inn på Helsenorge, kan allerede nå se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys og QR-koder for kontroll.

Fra fredag skal sertifikatet kunne brukes i Norge til formål regjeringen bestemmer at det skal brukes til. De har allerede sagt at det skal brukes for eksempel på arrangementer og ved innreise.

En felles europeisk løsning for koronasertifikat vil trolig være klar i begynnelsen av juli.

Hvis koronasertifikatet er rødt, trykk på lenken «Hva gir et gyldig sertifikat?» for å se hva som kan være grunnen.

En mulig grunn er for eksempel at du har tatt første vaksinedose for mindre enn tre uker siden.

Grunnen til at det oppdaterte koronasertifikatet allerede nå er satt i produksjon, er behovet for å kontrollere at alt fungerer som det skal, ta ned risiko og ha mest mulig kontroll før det skal tas i bruk, opplyser Helsedirektoratet.

Hvis du oppdager feil i opplysningene om vaksinasjon eller testresultat, ta kontakt med kommunen der vaksine eller test er tatt for å få rettet dette, oppfordrer direktoratet.