– One Direction kunne ha drept meg

Liam Payne var en fjerdedel av det britiske bandet «One Direction», som hadde enorm suksess etter at det ble satt sammen i «X-factor UK».

I 2016 valgte guttene å prøve lykken som soloartister, og i podcasten «The Diary of A CEO» med Steven Bartlett sier Payne at det var en lettelse.

– Den dagen vi splittet opp bandet tenkte jeg: «takk Gud for det». Jeg vet mange kommer til å bli sinte på meg for å si det, men jeg trengte en stopp eller så ville det ha drept meg, sier Payne.

27-åringen forteller at han slet med stjernestatusen i en så ung alder, og sier at det var svært vanskelig til tider. Payne forteller at man må ofre mye for en slik type kjendisstatus. Han var kun 16 da han ble en del av One Direction.

Brukte minibaren som trøst

Han sier også at suksessen til bandet gjorde at de måtte tilbringe mye tid på hotellrom, uten å kunne gå ut, noe som førte til at han åpnet minibaren og hadde «party for one».

Denne alkoholbruken ble et problem gjennom flere år.

– Vi ble alltid låst inn på hotellrom om natten. Så det gikk i bil, scenen, synge, og så innelåst igjen.

Payne forteller også om problemer med sin mentale helse, og da han ble spurt om han hadde selvmordstanker sier han:

– Ja, det er definitivt noen ting som jeg aldri har snakket om i de baner. Det var veldig, veldig alvorlig.

Artisten sier at han falt tilbake til gamle uvaner under koronanedstengningen.

– Jeg tror mange har tatt til alkohol. Det ble tidligere og tidligere, og letter og lettere å ty til. Man må begrense seg selv. Hvis du er på Zoom så kan du komme unna med å være litt full.

Gruppen som besto av Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan og Zayn Malik har god kontakt i dag i følge Payne.

ONE DIRECTION: Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles og Niall Horan Foto: Joe Giddens

Brudd med forloveden

I samme podkast forteller også Payne at han har gjort det slutt med forloveden Maya Henry, og han legger skylden på seg selv.

– Jeg var rett og slett ikke en bra versjon av meg selv lenger, jeg likte ikke meg selv. Jeg føler meg bedre nå som jeg er ute av det.

– Det var ikke noe moro å gjøre det slutt, men det måtte skje. Dette er en klein måte å si at det var det beste for oss begge, forteller Payne.

Det var i august at paret ble sett på en restaurant, og det var umulig å ikke legge merke til ringen på fingeren til Henry. Kilder tett på paret bekreftet at de var forlovet.

Payne hadde gått ned på kne med en ring til ikke mindre enn tre millioner pund, over 30 millioner norske kroner.

Men nå er det altså slutt, og Payne sier i podkasten at det var hans valg på grunn av hans egen oppførsel.

– Jeg vet at jeg var problemet og jeg må finne ut av meg selv. Jeg føler meg allerede bedre. Jeg har blitt mer konsentrert, og jeg håper hun er lykkelig, sier artisten.