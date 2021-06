Myker opp reglene for sommeravslutning i barnehager og skoler

Saken oppdateres.

Skoler og barnehager har lenge ventet på en avklaring om det er lov å arrangere sommeravslutninger i år.

Denne typen avslutninger har ikke blitt regnet som offentlig arrangement, men som private sammenkomster. Det har dermed vært strenge begrensinger på antall deltakere.

Tirsdag tilbrakte Venstre-leder Guri Melby på Hjelteryggen skole i Øygarden kommune i Vestland.

Der slapp hun også nyheten om at hun vil myke opp regelverket slik at det i større grad vil bli mulig å gjennomføre skoleavslutning i barnehager og skoler.

ELEVER: Her møtes kunnskapsministeren elevene ved Hjelteryggen skole tirsdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dette er reglene for de yngste

Det er først og fremst de yngste i barnehage og barnehageskole, som får nyte av oppmykningen.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen fortsatt regnes som en privat sammenkomst der man kan være 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Hele kohorter, klasser og avdelinger i barneskolen eller barnehagen kan samles til en avslutning for barna med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere.

Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man også velge å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted. Dette kan for eksempel gjøres i hvert sitt klasserom, avdelingsrom eller hvert sitt sted utendørs.

Det anbefales å gjennomføre avslutningene utendørs der det er mulig.

Det imidlertid viktig å understreke at kommuner med høy smitte kan ha strengere lokale regler enn de nasjonale.

MØTE: Melby forklarte elevene om sin rolle som kunnskapsminister og ville høre hvordan de hadde hatt det under koronapandemien. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For de eldre elevene

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement. Det samme gjelder for voksenopplæringen.

Dersom skolen arrangerer avslutningene, kan man samle inntil 200 personer innendørs. Dette er forbeholdt at det er plass i lokalet til at det er mulig å holde avstand, at alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen.

Det er viktig å huske på at det kun er selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement.



Samlinger etter seremonien, ofte uformelle sosiale samlinger med matservering og tettere sosial kontakt, regnes som privat sammenkomst med en strengere antallsbegrensning.