Raftostiftelsen reagerer på Qatar-rapport: – Rart at vi ikke blir spurt

Jeg har stor respekt for Raftostiftelsen og har fulgt deres arbeid i mange år, også i arbeidet med næringslivet.

Utvalget har lest Raftostiftelsen sine uttalelser med begrunnelse. Raftostiftelsen er en av flere organisasjoner utvalget gjerne skulle snakket med, men med den begrensede tiden vi hadde tilgjengelig var det ikke mulig å snakke med alle.

Utvalget har prioritert kontakten med de uavhengige organisasjonene som er tilstede i Qatar og har direktekontakt med arbeiderne og deres organisasjoner.

Utvalget har vært opptatt av hvilke virkemidler som er best egnet til å styrke menneskerettighetene og arbeidstakernes rettigheter.

I det arbeidet har det vært viktig å lytte til hva arbeiderne sine organisasjoner sier.

Raftostiftelsens to perspektiver var absolutt diskutert av utvalget, og jeg mener de også er reflektert i rapporten.

Det er fortsatt uakseptable forhold for migrantarbeiderne i Qatar, men dette synes ikke i samme grad å være tilfelle for arbeiderne tilknyttet VM anleggene.

Her valgte utvalget å vektlegge stemmen til de internasjonale arbeidstakerorganisasjonene som er tilstede i Qatar. De sier at fokuset etter VM tildelingen har gitt en mulighet til å endre situasjonen i landet. Qatar har vedtatt viktige formelle systemendringer, bl.a formell avskaffelse av Kafala systemet, men at fortsatt internasjonalt press er nødvendig for at forbedringene skal gjennomføres slik at ikke forholdene for arbeiderne ved VM-anleggene blir de positive unntakene.

Perspektivet om FIFA er viktig. For utvalget var det viktig å understreke at mesterskapet aldri skulle vært tildelt Qatar. En slik tildeling ville ikke vært mulig om de kriteriene som ble vedtatt i 2016 ble fulgt. Kravet om Etterlevelse er grunnleggende viktig.

For utvalget var det viktig å påpeke at NFF har en plikt til å sikre at disse nye reglene også gjennomføres for andre turneringer i UEFA og FIFA regi – ikke bare VM. Da vil vi unngå meget uheldige tildelinger som den vi nettopp så da ungdomsmesterskapet ble tildelt Hviterussland.

Flertallet i utvalget la til grunn at en boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter i Qatar. Etter en gjennomgang av fakta , intervjuer og ekspertutredninger mente dette flertallet at premissene som må være tilstede for at en boikott skal være effektiv , ikke er det.

Viktige premisser er : 1) at de det gjelder – altså migrantarbeiderne – selv ber om det . 2) At et tilstrekkelig antall sentrale aktører som FN, stater, næringsliv og fagorganisasjoner står sammen om en boikott over tid og 3) at det er en konkret plan for oppfølging for å sikre varige endringer.

En boikott vil derimot kunne bidra til at NFF mister muligheten til å påvirke varige endringer både i Qatar og FIFA.

Utvalget mente derfor at de 26 foreslåtte tiltakene i rapporten i større grad vil bidra til ønskede endringer i Qatar og FIFA.