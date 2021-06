Flere store nettsider er nede

Downdetector melder at Twitter, Spotify, Google og en rekke andre nettsider har problemer, tirsdag ettermiddag.

Litt over klokken 12 rapporterte Downdetector at flere nettsider opplevde abrudd.

Downdetector melder at feilen kan ha oppstått som en følge av et strømbrudd hos serverleverandøren Fastly, som leverer infrastruktur til flere nettsider verden over.

Fastly opplyser på sine nettsider at de jobber med å løse problemene.

Flere sosiale medier, nyhetssider og strømmesider blir ifølge Downdetector preget av strømbruddet.

Eksempelvis har de sosiale mediene Twitter, Reddit, Twitch og Pinterest meldt om avbrudd. Det samme gjelder strømmesidene Hulu, HBO Max og Spotify, samt nyhetssidene CNN og New York Times. I tillegg har netthandelsiden Amazon og søketjenesten Google problemer.

VG skriver at de har problemer med artikkelvisning, nettopp som følge av avbruddet hos Fastly. Også Aftenposten og E24 har meldt om problemer. De svenske Schibsted-avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet er også rammet, ifølge TT. I Danmark er blant annet TV 2s hjemmeside nede.

Klokken 13.36 ser det ut til at flere av nettsidene er oppe og går igjen, samtidig som at noen av dem stadig har problemer.