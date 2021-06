18 dager før Tour de France kan ikke Edvald løfte sin nyfødte datter

-Det er veldig positivt at jeg kan være hjemme med Hennie noen dager, men det var ikke derfor jeg la meg ned på asfalten, sier 34-åringen med et smil.

I forrige uke dro han nærmest direkte fra fødestuen til Sveits for å forberede seg til Tour de France. Men i fredagens oppkjøringsritt til Sveits Rundt, GP Gippingen, gikk det galt.

-Jeg syklet på ei flaske i langesonen, slo salto over styret og gikk i bakken. Jeg landet nesten på beina, men saltoen var tydeligvis ikke helt perfekt. Jeg har derfor skrammer overalt og måtte sy i albuen ettersom kuttet var ganske dypt, forteller han.

Team Direct Energie-rytteren fullførte rittet, men fikk ikke lov til å starte åttedagersrittet Sveits Rundt på søndag.

-Jeg får ikke bevege albuen før stingene har grodd. I tillegg har jeg vondt i ribbeina. Det er dermed ubehagelig å sitte på sykkelen. Jeg fikk derfor ikke stille til start i Sveits. Det er veldig dumt for jeg følte meg i veldig god form da jeg krasjet, sier Boasson-Hagen.

Han dro derfor hjem til Norge og sin nyfødte datter.

Planen er Tour de France

31. mai kom lille Hennie til verden. Etter to dager sammen med datteren og mamma Marlen på barselhotellet på Ullevål sykehus - og en liten time hjemme i huset på Nordberg - måtte pappa forlate dem for å sykle ritt.

-Det er positivt å få komme tidligere hjem til Hennie, men det er litt kjedelig at jeg foreløpig ikke får lov til å løfte henne. Jeg har gips/plate på armen slik at jeg ikke skal bevege albuen og slå opp stingene. Jeg må passe på at såret ikke blir betent. Det betyr trøbbel.

Nå er spørsmålet hva dette vil ha å si for Tour de France-sjansene til Boasson-Hagen. GP Gippingen var hans første ritt siden 7. april. Han har i stedet vært hjemme i Oslo og trent, og ventet på at familiens førstefødte skulle komme til verden.

Det er dermed ingen overdrivelse å si at han hadde hatt godt av å få noen rittdager i beina gjennom Sveits Rundt.

-Jeg så frem til å sykle løp og følte at jeg var i god form. Men nå må jeg lytte til egen kropp og legene. Det er ikke lurt å ta noen sjanser. Da blir det fort bare verre og det er dumt å risikere touren.

Boasson-Hagen understreker at hans franske arbeidsgiver ikke har tatt ut de åtte som skal til Tour de France, men sier at planen er at han skal dit. Før den tid skal Lillehammer-mannen sykle NM i Kristiansand 20. juni.

-Er det ikke rart å komme til Tour de France med kun to rittdager på nesten tre måneder?

-Ja, det blir det, men jeg pleier å være flink til å trene meg i form. Og Tour de France består ikke bare av en åpningsetappe. Det er 21 dager å gjøre det på, så jeg kan bruke rittet til å kjøre meg i løpsform.

Rytteren, som har stått på startstreken i Tour de France hele ti ganger, håper å være tilbake på rulla i dag. Når han kan sykle utendørs er fortsatt litt usikkert.

-Var det aktuelt for deg å sykle andre ritt ute i Europa før Tour de France?

-Jeg har mer tro på å forberede seg i ro med å trene her hjemme enn å reise rundt slik situasjonen er ute i Europa nå. Det blir bare et jag.