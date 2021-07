OL-klare Jeanette (22) om kommentarene: – Det er litt irriterende

Det starter helt tilfeldig. Åtte år gamle Jeanette skal gå poenglangrenn, men på grunn av dårlig vær blir rennet avlyst. På vei hjem går hun og vennene forbi en skytebane, og der får de prøve skyting for første gang.

– Jeg så fort at jeg hadde litt anlegg for å få det til. Jeg hadde konsentrasjonsevnen på plass ganske tidlig, og har et konkurranseinstinkt som gjorde at det var veldig interessant, sier hun og tenker tilbake.

UNG SKYTTER: Jeanette hadde et naturtalent for skyting. Foto: Privat.

Den unge jenta hadde ingen annen kobling til idretten, men klarte raskt å knekke koder som ga henne mestringsfølelse. Hennes personlige egenskaper var en perfekt match med skyttersporten.

– Jeg har sans for detaljer og ordentlig interesse for å få ut det ytterste av sånt småpirk. Jeg gir meg ikke, og fortsetter å terpe til det sitter. Jeg er en liten nørd, rett og slett, ler hun.

Bronse i mesterskap kun måneder etter debut

Jeanette var 17 år i 2016, da hun prøvde OL-grenen 50 meter matchskyting for første gang, bare for gøy. Noen måneder senere begynte folk i skyttermiljøet å få øynene opp for talentet fra Re i Vestfold.

– Jeg hadde egentlig ikke satt meg noe mål med det før jeg valgte å hive meg med på noen uttak høsten 2016, sier hun.

Og det ble starten på en gryende karriere. I junior-VM 2017 fikk resten av skytter-verdenen bli bedre kjent med talentet til den da 18 år gamle jenta fra Norge.

SMÅPIRK: Jeanette har et blikk for detaljer og elsker å nerde for å bli bedre. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Mesterskapet i 2017 gikk jo veldig, veldig bra. Kom rett til VM for junior i 2017, og det ble bronsemedalje i første mesterskap. Så etter det er det bare blitt mer og mer. Det gir meg veldig mye, sier Duestad med et smil.

UNGT TALENT: Da hun lyktes på landsskytterstevnet i 2015 begynte Jeanette å ane at hun burde satse mer på skyting. Foto: Privat.

I skyttermiljøet beskrives 22-åringen som en fryktløs skytter med et kaldt hode. I verdenscupen i Beijing i 2019 tok Duestad bronse, og sikret Norge kvoteplass til OL i Tokyo. Nå får hun fylle plassen og delta i sitt første OL.

Bedre enn verdensrekorden

I NM i fjor beviste Jeanette at hun har et ekstremt toppnivå, da hun ble Norgesmester og skjøt fem poeng over verdensrekorden.

Verdensrekorder kan kun settes i verdenscup eller internasjonale mesterskap, så resultatet på 1190 ble ikke tellende. Men 110 tiere og 10 niere på 120 skudd var en viktig bekreftelse.

50 METER FRA BLINKEN: Slik ser målskiva ut digitalt etter en serie. Dette er fra en treningsøkt i juni. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På et stevne i mars tok hun ytterligere et steg. 1194 er ni poeng over verdensrekorden, og det er få i verden som har skutt så godt. Hun tenker tilbake på hva det krevde av henne.

– Akkurat da jeg skjøt det, var det vondt. Det blir puls og det blir nerver, så da handler det om da å dra med seg nervene til å til noe positivt, sånn at du fortsatt klarer å gjøre jobben din.

VONDT: Å holde fokus over lang tid kjennes på kroppen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Duestad forklarer hvordan det føles å være på standplass og vite at hun nærmer seg noe stort.

– Det er sånn dirring inn i midten av hele kroppen. Du kjenner at du står i ro, men du kjenner pulsen din så innmari godt. Det er lett å bli satt ut av det. Det er veldig sjelden man får føle på det samme og det er ikke en kroppsfunksjon du klarer å trene på, forteller skytteren.

Sluttet å fortelle at hun er skytter

Men selv om Jeanette utvilsomt har evner innenfor sin idrett som mange bare kan drømme om, er det er ikke alltid en innertier å snakke med folk om at hun er skytter.

– De aller fleste de sier: «jeg husker jeg skjøt da jeg var i forsvaret. Jeg jeg fikk et skyttermerke en gang. Det er jo ganske bra er det ikke?»

Det er også en annen kommentar som går igjen, forteller Jeanette.

OL-KLAR: Skytter Jeanette Hegg Duestad skal delta i sitt første OL i Tokyo i juli. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

«Skyting. Ja, det kan jo ikke være så vanskelig. Det er å bare å skyte på et svær blink som står noen 100 meter unna. Hvorfor trenger du å trene så mye på det? Alle kan jo skyte», parodierer den OL-uttatte utøveren.

Jeanette bruker over 25 timer på ren trening i uka, men prøver heller å unngå temaet enn å prøve å forklare hva det faktisk innebærer å være skytter i verdenstoppen.

– Jeg pleier ikke å si at jeg er skytter, egentlig. Det er litt irriterende at folk ikke forstår hvor høyt nivå det faktisk er. Det er jo en verdensidrett og veldig mange driver med skyting. Det er det jo mange i Norge som ikke skjønner, sier hun.

På lag med kjæresten

En som i hvert fall forstår idretten hun driver med, er kjæresten Henrik Larsen. Han er på samme landslag, og blir Jeanettes makker i mix lagkonkurransen i Tokyo. Senest i EM i mai tok han Norges første gull på 50 meter liggende.

– Hvem er best av dere?

– Det er vanskelig å si. Det er nok både litt dagsform og andre ting som avgjør det, så det er vanskelig å skille, ler Jeanette.

KJÆRESTER OG LAGKAMERATER: Jeanette og Henrik skal konkurrere sammen i OL i Tokyo. Foto: Privat.

– Blir det god stemning av å være på lag sammen?

– Det blir i hvert fall god stemning hvis det går bra, men nei, vi skyter mye sammen og har skutt på lag sammen flere ganger før, senest nå i EM, og det funker veldig bra. Vi har god kommunikasjon rundt det, så det blir bare hyggelig, sier 22-åringen.

I AKSJON: Jeanette og Henrik i bronsekamp i EM på 10 meter luftrifle for blandet lag i 2019. Foto: Valentyn Ogirenko

Hyller lagkameratene

Totalt skal fire rifleskyttere til OL i Tokyo og det var tøff kamp om plassene. Det norske laget går inn i mesterskapet med visshet om at landslaget deres aldri har vært bedre.

– Det er nok mest lagfølelsen som drar laget dit vi har kommet. Vi er en unik gjeng som har det utrolig kult sammen og vi storkoser oss. Det gjør hverdagen utrolig bra når vi bruker så mye tid sammen.

GULL MED LAGKAMERATEN: Jeanette Hegg Duestad og Simon Kolstad Claussen tok EM-gullet i skyting på øvelsen blandet lag 50 meter liggende i Bologna i 2019. Foto: Norges Skytterforbund

Ikke medalje-press

I mai tok Jeanette EM-bronse på OL-øvelsen 50 meter helmatch. Og med den skyhøye personlige rekorden fra mars, er det ingen tvil om at hun er i form. Men det forventes ikke at OL-debutanten skal komme hjem fra Japan med medalje. Samtidig er ingen ting umulig for stortalentet.

– I utgangspunktet så tenker jeg at jeg drar litt for å lære, men samtidig så er det en konkurranse som alle andre steder. Det er samme blinken og samme programmet. Og så vet jeg jo at jeg har nivået inne. Jeg vet jo at jeg absolutt kan være med å kjempe om både finaleplasser og medaljer hvis jeg har dagen, men det er så små nyanser som er avgjørende, sier Jeanette.

SIKTER MOT NOE STORT: Skytter og deltager i OL i Tokyo 2021, Jeanette Duestad er ikke redd for å drømme om medaljer. Men det må ikke skje i OL-debuten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

22-åringen er forberedt på at det blir helt spesielt å skulle konkurrere i et OL.

– Selvfølgelig betyr det mye. Vi jobber så fryktelig mange timer i året for dette, så det blir for dumt å si at det ikke betyr noe. Jeg skjønner at jeg kommer til å bli satt i en situasjon hvor man kommer til å tenke på hvor mye det betyr, men forhåpentligvis klarer jeg å fokusere på det jeg skal, og nyte opplevelsen, avslutter skytteren.