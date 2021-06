Dobler kapasiteten på landets største postterminal:– Dette er den nye normalen

Netthandelen har skutt i været under pandemien. Nå ser Posten seg nødt til å doble kapasiteten på Østlandsterminalen.

– Når arbeidet er ferdig vil vi ha dobbelt så stor kapasitet som vi har i dag og kunne håndtere rundt 800.000 småpakker i døgnet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

FORTSETTE: Konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille, tror veksten i pakker kommer til å fortsette. Foto: Posten Norge

Østlandsterminalen på Lørenskog er fra før av Norges største postterminal, og har Nord-Europas største sorterings maskin for småpakker.

Sorteringsmaskinen skal nå bygges ut for å håndtere den økende mengden med småpakker som primært blir levert i postkasser.

– Med denne utvidelsen kommer pakkereisen til å gå enda smidigere. Vi vil kunne levere enda flere pakker, enda raskere, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Bygger flyet mens vi flyr

Samtidig som sorteringsmaskinen utvider, er det besluttet at Østlandsterminalen skal utvides med 6000 kvadratmeter.

Arbeidet skal bli ferdigstilt i løpet av de to neste årene. Pettersen forteller at arbeidet ikke kommer til å få noen konsekvenser for pakkeleveringen underveis.

– Vi bygger flyet mens vi flyr. Kundene kommer ikke til å merke noe til det.

Pettersen forteller at Posten nå moderniserer flere terminaler. Blant annet åpner det en ny terminalen i Førde over sommeren.

Nye handlevaner

NYE HANDLEVANER: Pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen, tror folk som har lært seg å handle på nett, vil fortsette med det. Foto: Posten Norge

I følge posten har veksten i netthandelen vært på 58 prosent de siste 12 månedene per første kvartal.

– Netthandelen har stabilisert seg på et høyt nivå som vi ikke trodde kom før om flere år. Vi skal ikke tilbake til der vi var, vi skal frem til en ny normal, forteller Pettersen.

Posten har opplevd at pandemien har fungert som en turbomotor for netthandelen.

– Nye handlevaner er etablert under pandemien. De som ikke brukte nettet før, de har lært seg at dette er en effektiv måte å handle på.