– Vrir kniven rundt i såret til tusenvis av kvinner som voldtas i Norge

– Jeg har ingen planer om å si unnskyld for noe, svarer Jenny Klinge.

Før høstens valg har seks av ni partier på Stortinget vedtatt å gå inn for en samtykkelov for sex. En slik lov eller lovparagraf vil innebære at all sex uten samtykke er voldtekt.

Senterpartiet er ett av partiene som ikke ønsker en samtykkelov.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge tror ikke en samtykkelov vil føre til færre voldtekter. I et intervju med TV2 mandag mente hun det først og fremst vil påføre folk et praktisk problem.

– Hvordan i all verden skal folk sørge for å ha godkjente avtaler, sånn at de ikke blir gjort kriminell av det som er en naturlig seksuell handling, sa Klinge.

INGEN UNNSKYLDNING: Senterpartiets Jenny Klinge mener tilhengerne av samtykkelov gir folk falske forhåpninger om at det skal bli lettere å dømme personer for voldtekt. Foto: Solum, Stian Lysberg/NTB

Appen Lawyered skal gjøre det kjapt og enkelt å blant annet lage et skriftlig samtykke til sex. TV2 omtalte denne i forbindelse med forslaget om en samtykkelov.

– Jeg kommer helt sikkert til å bli gjort til kriminell også, for jeg har ikke tenkt å begynne å fikle med en app under et samleie, sa stortingsrepresentant Jenny Klinge i intervjuet med TV2.

– Latterliggjør voldtektsofre

Det er disse uttalelsene stortingsrepresentant Petter Eide fra SV reagerer sterkt på.

– Hun vrir kniven rundt i såret til de mange tusen kvinner som voldtas i Norge hvert år. Hun burde be om unnskyldning.

Klinge svarer at uttalelsene ble gitt i en større sammenheng.

– Jeg mener at partiene som er for en samtykkelov gir folk falske forhåpninger, om at situasjonen blir bedre ved en slik lov, sier Klinge.

Hun mener problemet ikke ligger i dagens lovverk, men heller at politiet setter i gang etterforskning for sent. Derfor blir spor sikret for sent, eller kanskje aldri.

– I en rettsstat er det veldig høye krav før en dømmer noen. I slike saker er det ord mot ord, og retten må være forsiktig med å gå til domfellelse. Det er bra at uskyldige ikke blir dømt.

Klinge understreker at hun er fra Nordmøre, hvor folk har en praktisk tilnærming til ting. Dette synes hun mangler hos dem som er for en samtykkelov.

Partiene som går inn for samtykkelov peker å at dagens voldtektsbestemmelse i straffeloven ikke fanger opp ufrivillig sex. Seksuell omgang en person ikke har sagt ja til.

– I dag er voldtekt i Norge bruk av tvang eller trusler ved seksuell omgang, forteller jurist og fagrådgiver Veronika Taran Wiese i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

Blikk, smil eller ja

I tillegg er det straffbart etter dagens straffelov å ha seksuell omgang med noen som er «bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen».

Wiese mener en samtykkelov vil være et viktig signal om at all sex skal være frivillig.

– Samtykke til sex kan gis på flere måter, både gjennom ord og handling. Det kreves ingen skriftlig kontrakt eller et samtykke via en app, understreker hun.

VOLD ELLER TRUSLER: Veronika Taran Wiese i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) mener Norge trenger en samtykkelov, fordi voldtekt i dag er seksuell omgang ved bruk av makt, vold eller trusler. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tvert imot, fordi skal være mulig å ombestemme seg underveis når du har sex. Et blikk, et smil eller et tydelig ja skal være nok.

Et oppriktig samtykke skal kunne trekkes tilbake. Om man underveis begynner med noe nytt, som for eksempel å gå fra oralsex til penetrering, må man ha samtykke for dette. Hvis personen mister interessen for sex underveis i akten er det også et signal om å stoppe opp.

– En konsekvens av en samtykkelov er at det vil bli enklere å formidle hva en voldtekt er. Dermed blir det enklere å forebygge voldtekter, sier Wiese.

Hun sier at seksualundervisningen i dag går mer i retning av å være oppmerksom på personers grenser i intime situasjoner.

– Det er viktig å spørre først og se etter andres grenser.