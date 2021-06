Spillavhengig 37-åring tatt for å ha drept venninne med øyedråper

Amerikanske Jessy Kurczewski (37) risikerer livstid i fengsel etter at venninnen ble funnet død i en lenestol.

37-åringen fra Franklin i Milwaukee er også tiltalt for å ha stjålet 2, 3 millioner kroner fra venninnen som ble funnet drept.

ABC News skriver at Kurczewski 3. oktober i 2018 ringte nødnummeret og fortalte at venninnen ikke pustet.

Politiet fant venninnen liggende død i en lenestol.

På brystet hadde hun det politiet beskriver som «enorme mengder» knuste piller.

Ved siden av henne lå det flere reseptbelagte medikamenter.

Hevdet venninnen var suicidal

Milwaukee Sentinel Journal skriver at det kunne se ut som om kvinnen hadde tatt overdose, men at etterforskerne syntes at det hele så iscenesatt ut.

Kurczewski fortalte dem at hun trodde at venninnen kunne ha vært suicidal, men at hun trolig ikke hadde etterlatt kattene sine på denne måten.

I avhør fortalte 37-åringen at hun besøkte venninnen mellom to og tre ganger om dagen for å passe på henne, og at hun nå fant henne livløs i lenestolen.

Kvinnen, som ikke er blitt navngitt, hadde ingen nær familie.

Kurczewski fortalte politiet at hun var den eneste personen hun hadde kontakt med.

En mistenksom slektning av offeret kontaktet rettsmedisinerne i Waukesha County fordi han eller hun ville sjekke om hun var blitt utsatt for noe kriminelt.

Slektningen mente at det var mistenkelig at kvinnen hadde etterlatt alt hun eide til Kurczewski, som ifølge tiltalen er spillavhengig og har økonomiske problemer.

Livsfarlig å drikke

Blodprøver viste at kvinnen hadde fått i seg en dødelig dose tetryzolin, som er hovedingrediensen i øyedråper.

Ved utvortes bruk er tetryzolin ufarlig, mens det ved inntak i for eksempel munnen er livsfarlig.

Rettsmedisineren fortalte etterforskerne at det er umulig å spore tetryzolin i blodet ved vanlig øyedråpebruk, og det ble til slutt konkludert med at kvinnen ble drept.

I tiltalen står det at Kurczewski ringte rettsmedisinerne en rekke ganger og spurte om resultatene, og at hun var påfallende interessert i etterforskningen.

9. juli 2019 ble Kurczewski arrestert og huset hennes ransaket.

Da etterforskerne fortalte henne om tetryzolin-overdosen, påstod hun at kvinnen var kjent for sitt store forbruk av øyedråper, og at hun ofte kjøpte dem i store kvanta.

– Blandet vodka med øyedråper

Kurczewski nektet for å ha fått venninnen til å drikke øyedråpene, før hun til slutt innrømmet at hun ga henne ei vannflaske som inneholdt hele seks flasker øyedråper av merket Visine.

37-åringen hevder at det var venninnen hennes som bad henne om å gjøre dette, og at hun hadde sett venninnen drikke vodka blandet med Visine.

Ifølge tiltalen fortalte Kurczewski at hun ikke trodde at kvinnen kom til å dø av å drikke vannflasken, ettersom hun hadde drukket øyedråper regelmessig.

Etterforskningen viste at Kurczewski hadde stjålet 290.000 dollar, altså 2,3 millioner kroner, av venninnen.

– Dette tar kaka

I fjor ble Sør-Caroline-kvinnen Lana Sue Clayton (54) dømt for å ha drept Stephen Delvalle Clayton med øyedråper.

DØMT: Lana Sue Clayton innrømmet å ha drept ektemannen sin med øyedråpene. Foto: Politiet

Hun innrømmet at hun tre dager på rad hadde Visine i mannens mat og drinker, helt til han til slutt falt han om og døde nederst i trappa hjemme.

– Dette tar kaka når vi snakker om bisarre saker, sa dommer Paul Burc etter at dommen hadde falt.

Hyppig brukt drapsvåpen

De siste årene har en rekke amerikanere blitt dømt for å ha forgiftet, eller forsøkt å forgifte, andre med Visine.

I 2012 ble California-mannen Shayne Carpenter (27) dømt etter å ha forsøkt å forgifte kjæresten sin etter en krangel.

Samme år ble Vickie Jo Mills (33) fra McConnellsburg dømt til fire års fengsel etter å ha innrømmet at hun i hele tre år forgiftet mannen sin med Visine.

I disse tre årene opplevde mannen ukontrollert oppkast, problemer med blodtrykket, kvalme og pusteproblemer.

I 2008 ble en Long Island-frisøren Kristine Anzalone (25) dømt for å ha forgiftet romkameraten sin med Visine etter en krangel om husleie og røyking innendørs.