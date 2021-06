«Sommerhytta»-Jone slår tilbake mot kritikerne: – Jeg har det veldig bra med Anna

Seersuksessen «Sommerhytta» på TV 2 nærmer seg slutten, og med det den store finalen.

Et av parene som kjemper om den gjeve premien – nemlig å få hytta til odel og eie, er Anna Rosenlund Skretteberg (23) Jone Engemoen Hansen (27).

Ti uker med TV-tid mandag til torsdag, har definitivt ført til økt oppmerksomhet for paret, på både godt og vondt.

– Det er veldig rart. Vi var for første gang ute og spiste sammen forrige helg, og da merket vi det virkelig. Det var lange blikk, og mye sånn «vi heier på dere», sier Jone til God kveld Norge.

Anna utdyper:

– Det er veldig hyggelig. Det er heldigvis ikke så mange av de vi møter som tør å si noe dritt.

Se intervju med paret i videovinduet øverst.

– Slem mot Jone

For det har unektelig vært mange mindre trivelige meldinger adressert paret, da særlig til Anna.

– Det har vært ganske heftig. Det er aller verst i kommentarfeltene rundt om, men jeg har også fått mange meldinger tilsendt, både via SMS, Facebook og Instagram, sier 23-åringen.

Folk mener særlig mye om forholdet dem imellom.

– Det går mye i at jeg er så forferdelig slem mot Jone, og at jeg er et dårlig menneske. Den er jo litt kjip. De som sier det har jo fått et litt vrengt syn via tv-skjermen da, sier Anna.

STØTTER KJÆRESTEN: Jone synes det er trist at Anna hetses. Foto: Espen Solli/TV 2

Hun får full støtte av sin kjæreste gjennom fire år.

Jone synes det er tøft å se hvor hardt alle meldingene går innpå henne.

– Det gjør noe med meg å se at noen du er glad i få så mye ufortjent hets. Jeg ser jo at hun har vært litt annerledes de siste ukene, hun virker litt mer stressa og litt mer «på», sier Jone.

Han understreker til alle som måtte være i tvil:

– Jeg har det veldig bra med Anna. Hvis jeg hadde blitt håndtert som en dritt, så hadde jeg ikke vært der.

Finalen av «Sommerhytta» ser du på TV 2 torsdag kl. 20.00.