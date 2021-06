Over 1600 har fått omstridt vaksine i Danmark - nå kommer svaret fra Norge

Danmark mener det er for tidlig å konkludere om oppslutningen rundt den frivillige vaksineringen. Men én gruppe skiller seg allerede ut.

I midten av mai bestemte norske helsemyndigheter seg for å tilby vaksinen fra Johnson & Johnson på frivillig basis.

Dette til tross for at Helsedirektoratet har frarådet alle å ta vaksinen, og FHI mener vi bør avstå fra å bruke den.

Advarsel

Det har nå gått over tre uker siden statsminister Erna Solberg offentliggjorde beslutningen.

Men hvordan den frivillige vaksineringen skal foregå, er det få som vet.

Regjeringen har imidlertid varslet en pressekonferanse om dette onsdag 9. juni klokken 14.00.

Til tross for at Helsedirektoratet har gått ut med en advarsel om vaksinen, er det de som har fått i oppdrag av regjeringen å finne ut hvordan den frivillige vaksineringen skal skje.

Helsedirektoratet viser til at deres oppdrag er unntatt offentlighet, frem til regjeringen har fattet en beslutning.

Nærmer seg 10.000

I vårt naboland Danmark er de imidlertid kommet godt i gang med den frivillige vaksineringen. I motsetning til Norge, tilbyr de også vaksinen fra AzstraZeneca til de som ønsker det.

Pressesjef Flemming Platz i Statens Serum Institut (SSI) i Danmark sier til TV 2 at det i perioden 24. mai til 4. juni er registrert 9521 vaksinedoser med enten Janssen eller AstraZeneca.

1690 av disse er fullvaksinert med Janssen-vaksinen, hvor det kun er nødvendig med én dose. Resten har fått AstraZeneca.

Bivirkninger

Siden den frivillige vaksineringen begynte, har det danske Legemiddelverket registrert ett tilfelle med bivirkninger etter Janssen-vaksinen. Den ble registrert som ikke alvorlig.

Danskene har totalt behandlet 2579 meldte tilfeller av bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinering.

I 26 av disse tilfellene er bivirkningene blodpropp. I fire av disse tilfellene kan det ikke utelukkes at vaksinen har vært en medvirkende årsak, opplyser det danske Legemiddelverket.

Yngre menn

To tilfeller dreier seg om det usedvanlige sykdomsbildet med lavt antall blodplater, blodpropper i små og store kar samt blødning, slik vi også har sett i Norge.

I én av sakene endte det med dødsfall. Danske myndigheter har i begge tilfellene vurdert at det er sannsynlig med en sammenheng med vaksinen.

Flemming Platz i SSI sier det er for tidlig å vurdere den danske befolkningen oppslutningen til de frivillige vaksinene.

– Men foreløpig ser det ut til at hovedandelen av de vaksinerte er yngre, voksne menn, sier Platz til TV 2.

Har fått innspill

Norske myndigheter er kjent med hvordan de løser den frivillige ordningen i Danmark. Nordiske myndigheter møtes en gang i uken hvor pandemien diskuteres, hvor representanter fra FHI møter.

FHI opplyser til TV 2 at møtet er et «uformelt forum for å dele erfaringer rundt innføring, bruk og opptak av ulike vaksiner samt rådgivning om vaksinebruk.»

På møtene har den danske løsningen for Janssen-vaksinering blitt diskutert overordnet.

– SSI deltar, sammen med FHI, i en nordisk faggruppe, hvor det danske frivillighetsprogrammet har blitt beskrevet og diskutert, opplyser Flemming Platz i Statens Serum Institut til TV 2.

Private aktører

I Danmark har myndighetene engasjert private aktører i arbeidet med å sette vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

Norske myndigheter har derimot ikke tatt kontakt med Norges største aktør innen private helsetjenester, Aleris. Det bekrefter administrerende direktør Anita Tunold til TV 2.

– Når det gjelder frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen, er det en forutsetning for oss at helsemyndighetene utarbeider god, faglig informasjon om eventuell risiko og klart definerer hvem som bør få vaksinen. Slik vi ser det, bør ikke slike avgjørelser være opp til enkeltpersoner, sier Tunold.