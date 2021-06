Game of Thrones-stjernen får fansen til å spekulere

Etter at Sophie Turner (25) postet flere hint på sin Instagram denne uken, har fans begynt å spekulere rundt skuespillerens legning.

Juni og årets pride-måned er godt i gang, hvor mennesker over hele verden feirer skeiv kjærlighet og mangfold.

Mange kjendiser har også markert sin støtte til feiringen via sosiale medier, blant annet skuespiller Sophie Turner (25), mest kjent fra sin rolle som Sansa Stark i HBO-suksessen Game of Thrones.

Delte kryptisk budskap

Tidligere denne uken delte 25-åringen nemlig flere poster på Instagrams historie-funksjon, som har fått fansen til å spekulere i stjernens egen legning. Det skriver amerikanske medier.

«Det er #pride måned babaaayyyy» skrev stjernen, og la til flere «stickers» med utsagnene «Bi Pride», «Gay Pride», «Flytt dere, jeg er gay» og «Time isn't straight and neither am I» som kan oversettes til «Tiden er ikke streit og det er heller ikke jeg».

Flere fans har reagert på posten gjennom Twitter, og lurer på om GOT-stjernen, med dette bekreftet at hun er biseksuell.

SOPHIE TURNER CONFIRMED BI??? HAPPY PRIDE I LOVE IT pic.twitter.com/dA42TIVLdm — mollie (@whoisspiderman) June 1, 2021

«SOPHIE TURNER INNRØMTE BI??? HAPPY PRIDE JEG ELSKER DET» skrev en.

«Veeeeeent litt... er dette Sophie Turner som kommer ut som bi?? Ingenting annet enn respekt for dronningen i nord», skrev en annen med referanse til Game of Thrones-karakteren hun spilte.

Gift småbarnsmor

Turner giftet seg med sangeren Joe Jonas (31), kjent fra gruppen Jonas Brothers, i en privat og hemmelig sermoni i mai 2019, like etter Billboard Music Awards i Las Vegas.

I juli året etter fikk de datteren Willa Jonas.

I forbindelse med årets morsdag som feires i mars i Storbritannia, postet den relativt ferske moren en post om datteren på sin Instagram historie.

«Jeg er så takknemlig for de to kjærlighetene i mitt liv som har gjort meg til mamma. @JoeJonas og favorittjenta mi. Det er den beste jobben jeg noensinne har hatt.»

Jonas delte også et bilde på dagen for å hedre kona og sin egen mor.

«Gratulerer med morsdagen til alle fantastiske mødre der ute og disse to mødrene» skrev sangeren, etterfulgt av et hjerte-smilefjes.

Innrømte utforskende fortid

Turner har foreløpig ikke kommentert spekulasjonene fra fansen angående sin siste post om pride-markeringen.

I 2019 innrømte skuespilleren derimot i et intervju at hun har hatt romantiske møter med kvinner tidligere, og at hun ikke tiltrekkes kun til ett kjønn.

«Alle eksperimenterer. Det er en del av å vokse opp. Jeg elsker en sjel, ikke et kjønn», uttalte hun til det amerikanske magasinet Rolling Stone den gang.