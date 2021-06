Fotballforbundet tok Qatar-grep: – De deler ut plaster, ikke medisin

Norges Fotballforbund ønsker å etablere et ressurssenter for migrantarbeidere i Qatar. Det setter Amnesty pris på, men understreker at det kreves mer for å bedre situasjonen for arbeiderne.

Før Norges privatlandskamp mot Hellas stilte de norske spillerne igjen opp med et budskap mot Qatar-VM.

Denne gang sto det «Fair play for migrant workers». Det var den femte strake kampen Norges landslag entret en fotballbane og markerte for migrantarbeideres rettigheter.

Se landslagets markering i videovinduet øverst!

Men det var noe som skilte seg ut med markeringen før Hellas-kampen. Samtidig som spillerne gikk ut på banen offentliggjorde Norges Fotballforbund (NFF) en pressemelding på deres hjemmeside.

Der kom det frem at NFF engasjerer seg i etableringen av et ressurssenter for migrantarbeidere i Qatar.

TV 2 har spurt generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, hvordan et slikt ressurssenter skal bli til og hvor mye penger NFF har tenkt å bruke på det.

Bjerketvedt sa til TV 2 i forrige uke at de hadde avtalt et møte med Building and Wood Worker's International (BWI), men at det fortsatt var uklart hvor mye penger NFF tenkte å gå inn i prosjektet med.

– Senteret skal etableres i Qatar og være et sted hvor migrantarbeidere kan søke juridisk assistanse og få opplæring i sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidernes rettigheter. I tillegg skal senteret styrke dialogen mellom representanter for arbeidstakerne og myndighetene i Qatar.

– BWI er sentral i arbeidet med å etablere senteret og NFF har avtalt et møte senere denne uken for å diskutere hvordan NFF og de nordiske landene best kan bidra. Først etter det bestemmer vi størrelsen på beløpet og videre strategi, sa Bjerketvedt.

Da TV 2 tok kontakt med Bjerketvedt denne uken for en oppdatering henviste han til seksjonsleder for internasjonalt samfunnsansvar i NFF, Anders Hasselgård. Svaret hans kan du lese i faktaboksen under.

Har startet dialogen med FIFA: Slik skal senteret ifølge NFF etableres i Qatar Seksjonsleder internasjonal samfunnsansvar i NFF, Anders Hasselgård, svarer til TV 2 at de nå har gjennomført møtet med BWI. – Møtet med BWI gikk bra. For NFF var det viktig å formidle at vi ikke kun ønsker å gi en donasjon. Diskusjonen gikk på hva vi kan bidra med ut over det (i samarbeid med Fellesforbundet og de andre nordiske landene). Senteret er fortsatt under planlegging, og vi ble enige om en videre tett dialog om hvilken rolle NFF kan spille. Men først må konkrete strukturer på plass. Det viktigste vi kan gjøre nå er bidra til å skape oppmerksomhet om senteret, som vil legge et press på qatarske myndigheter som til syvende og sist skal godkjenne oppstarten (noe BWI planlegger i slutten av året). – NFF har derfor tatt opp migrantsenteret i våre to møter med FIFA (forrige uke og i dag). De ser også på senteret som et viktig Legacy- tiltak, og som de ønsker å støtte. Men de, som oss, vil at BWI skal komme noe lenger i planleggingen før de finner sin rolle i arbeidet med å etablere senteret. BWI og FIFA har et møte senere denne måneden for å diskutere nettopp det. – Vi jobber nå tett med det danske fotballforbundet om migrantsenteret, men ser at flere europeiske forbund også viser interesse. Derfor foreslo vi i møtene med FIFA at det inviteres til et informasjonsmøte om senteret og hvordan fotballforbund kan gi sin støtte. Det var de positive til, men vi ble enige om å avvente til BWI tar neste steg og endelig plan for etablering er på plass (som vi får løpende informasjon om). – I tillegg ble vi enige om en direkte rapporteringskanal mellom NFF og BWI slik at vi får rask beskjed ved evt. negative hendelser i Qatar, svarer Hasselgård. – På bakgrunn av overstående er ikke beløpet som NFF vil gi til senteret bestemt. Vi har jobbet med internasjonal bistand i over 20 år og ønsker som en seriøs aktør å ha kontroll på hva midlene går til. Et annet tiltak som vi ser på er om man fra norsk side kan bidra med menneskelige ressurser i etableringsfasen. Her må flere norske aktører inn, noe som vil bli fasilitet av NFF. Dette er noe NFF vil se på i månedene som kommer, parallelt med utviklingen av senteret.

Se bildeserie av Norges markering under:

210606 Erling Braut Haaland, Morten Thorsby, Kristoffer Zachariassen, Fredrik Midtsjø, Stian Gregersen, Stefan Strandberg, Patrick Berg, Kristoffer Ajer, Birger Meling, goalkeeper André Hansen and Martin Ødegaard during the line up prior to the international friendly football match between Norway and Greece on June 6, 2021 in Malaga. Photo: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / kod VG / VG0133 / POOL Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

– Det vil hjelpe noen, men det vil aldri løse problemene

Da Qatar-utvalget la frem sin rapport 18. mai kom det frem at et stort flertall av utvalget mente at dialog med krav og press ville være det mest effektive for å styrke menneskerettighetene og arbeidsrettighetene i Qatar.

Kun to av de 14 medlemmene av utvalget støttet en boikott.

I rapporten fremmer utvalget 26 konkrete krav og tiltak til NFF, FIFA og qatarske myndigheter. Å bidra til å sette opp et ressurssenter for migrantarbeiderne er et av tiltakene utvalget listet opp.

Generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, er glad for initiativet, men er klar på at det må gjøres mer.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hvis man etablerer et senter som får gjort det som skisseres her, vil dette være en hjelp for migrantarbeiderne. Men det er klart at når det er to millioner migrantarbeidere, så vil slike ting være et godt bidrag, men det vil aldri løse problemene. Det er nødt til å gjøres gjennom lovendringer, og oppfølging i praksis, sier Egenæs til TV 2.

– Det som er viktig er at dette ikke kommer istedenfor at man fortsetter presset på FIFA og Qatar. Det er der hovedutfordringene ligger. Et senter vil hjelpe noen, men det vil aldri løse problemene som er der.

– De deler ut plaster, ikke medisin

Egenæs håper det potensielle ressurssenteret er et element i en større plan.

– De deler ut plaster, ikke medisin. Det er klart at dette er bra om noen kan få hjelp, men det store bildet forblir det samme. Jeg kan ikke skyte dette ned, men det høres litt ut som plaster istedenfor medisin.

– Er det i det hele tatt mulig å etablere et slikt senter i Qatar?

– BWI har vært tilstede der i mange år. Dersom de mener at det er mulig, så går det nok an.

– Hva synes du om det utvalget kom frem til i utredningen sin?

– Jeg synes at utvalget har kommet med tiltak som absolutt er gode på mange områder. Jeg synes også de var tydelig i sin kritikk om hvor lite NFF har gjort frem til nå – eller helt nylig. Det kom vel ingen store overraskelser fra utvalget, men hvis man får gjennomført alle disse tiltakene, så mener jeg de drar i den retningen som er viktig i denne sammenhengen. Jeg vil på ingen måte si dette er tåpelige tiltak. Dersom de blir gjennomført kan det bety noe, sier Egenæs.