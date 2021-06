Nystad: – Didrik må først bli friskmeldt

Tidligere landslagtrener i langrenn for Norge, Trond Nystad, blir trener for Didrik Tønseth som satser på OL-start til vinteren. Tønseth ble i vår vraket fra landslaget, 30-åringen var på laget i sju sesonger.

Trond Nystad er bosatt i Ramsau i Østerrike og ser fram til utfordringen.

– Didrik er jo så rutinert at han på sett og vis er sin egen trener, så får jeg komme inn med gode råd. Jeg gleder meg til å jobbe med Didrik. For han er jo fortsatt den store lidenskapen langrenn, sier Nystad til TV 2.

Nystad jobbet som koordinator for langrenn i Østterike men trakk seg fra det arbeidet etter dopingskandalen under VM på ski i Seefeld i 2019.

– Det første målet vårt blir å få Didrik friskmeldt. Altså, Didrik er ikke syk slik vi vanligvis tenker på, men kroppen hans har ikke fungert og da har heller ikke Didrik vært arbeidsfør. Nå handler det om å finne de riktige treningsmegdene som kroppen til Didrik tåler.

– OL?

– Det er jo målet til Didrik og hvis han får trent godt og tåler treningen som må til så ser jeg på sjansen for OL-start som god, mener Trond Nystad.

- Er på rett vei

Didrik Tønseth blir dermed gjenforent med sin gamle landslagstrener.

– Jeg snakket med Trond på senvinteren. Han trente meg da jeg gikk fort på ski, og når det nå går sakte var det greit å få inn nye øyner for å se hva som må gjøres for å komme tilbake, sier Tønseth.

Nå begynner han å få svar på hva som gikk galt i sesongen. Han sporer det to år tilbake, med sykdom og terrengløp som ulike grunner til at pilen begynte å peke nedover.

– I vinter slet jeg med å gå fort nok, og å se grunnen til hvorfor. Nå som ting er på avstand har jeg sett at det bygde seg opp over tid med for mye trening, belastning og juling.

Trønderen sier at han er tilbake på hesten igjen.

– Tester viser at jeg tåler mye trening, og at jeg er på rett vei. Ting stemmer igjen.

Mål om OL-medalje

Dialogen med Nystad ble opprettet allerede noen måneder før beskjeden kom at han var vraket til landslaget. Han forstår at han ikke ble valgt i troppen.

– Jeg var forberedt på det, for jeg vet selv utmerket godt når jeg ikke er god nok. Likevel hadde jeg et håp, men det gikk som jeg fryktet.

Selv om det blir utenfor landslaget, så har han målet klart:

– Å komme tilbake i verdenstoppen og å gå fort. Jeg vil kvalifisere meg til OL, og ta medalje på 15 km klassisk, sier Tønseth.