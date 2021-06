Svarer Mourinho med syrlig stikk: – Jeg mente det samme om Tottenham

José Mourinho har som kjent fått seg ny jobb som skribent for den engelske tabloiden The Sun og ekspert for Talksport under EM, og den frittalende portugiseren har allerede klart å få en landslagssjef på nakken i sin rolle som fotballekspert.

Mourinho sa nylig til The Sun at Frankrike ikke har en eneste svakhet, og at de er nødt til å vinne EM.

– Dersom jeg må si et lag vinner, så vil det være Frankrike. Gruppen av spillere er fantastisk. De må vinne. Om de ikke vinner det, så har det vært et lite suksessfullt EM for dem, mente han.

ERTET PÅ SEG DESCHAMPS: José Mourinho. Foto: Neil Hall

Kommentarene fra Mourinho nådde raskt Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps.

– Mente det samme om Tottenham

Da han ble spurt om hva han mener om portugiserens uttalelser av Telefoot, svarte han med å gå rett i strupen på Mourinho og sendte ham et syrlig stikk.

– Jeg mente det helt samme med Tottenham-laget han trente, men alle vet hvordan det endte, sa Deschamps.

José Mourinho fikk som kjent sparken i Spurs i april etter kun 17 måneder i jobben som manager. Han gikk senere til Serie A-klubben Roma, hvor han har signert en treårskontrakt.

Landslagssjefen innrømmer imidlertid at han vet at mange har store forventninger til det franske laget.

– Ja, vi er favoritter siden vi er regjerende verdensmestre. Det er ikke et press, det er en realitet, slo han fast.

Mener Frankrike faktisk har svakheter

Deschamps forsøker etter beste evne å snakke ned de skyhøye forventningene, og hevder Frankrike har noen opplagte svakheter.

– Vi har åpenbart et større potensial angrepsmessig, men det er ikke det eneste. Vi må jobbe bedre med å finne balansen i spillet gjennom ulike justeringer. Jeg håper at vi kan ha ballen så mye som mulig, men det vil være perioder hvor vi ikke har ballen, og da må vi spille på andre styrker, konstaterte han.

Frankrike åpner EM med storkamp mot Tyskland i München 15. juni. Senere møter de Ungarn og Portugal i «dødens gruppe» F.