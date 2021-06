Sommerkoteletter og sommerkål

Legg kotelettene på benken slik at de blir temperert, mens dressingen lages.

Urtedressing:

Ha 2-3 dl lettrømme, eventuelt fyldig yoghurt naturell, i en liten hurtigmikser. 1-2 ss sennep eller ravigottesaus, eventuelt 1 fedd hvitløk, 1-2 ss olivenolje og rikelig med friske urter (jeg brukt frisk basilikum i dag, persille kan og så brukes). Kjør sammen til en grønn saus. Smak til med salt og eventuelt ørlite honning.

Koteletter på grillrist over rødglødende kull:

Grill sommerkoteletter og båter av sommerkål (kål pensles med litt smør og drysses med salt) på rist over rødglødende kull (rødglødende kull på den ene siden).



Begynn med å grille sommerkoteletter over rødglødende kull. Når de er grillet på begge sider, legg over på den siden av grillen det ikke er kull. La hvile mens sommerkål i båter grilles.

Koteletter i grillpanne eller stekepanne:

Varm grillpannen, eventuelt med litt olje i bunnen av pannen. Legg i sommerkoteletter og stek 3-4 minutter på hver side, steketid av henging av tykkelsen på kotelettene. Legg kotelettene over i et ildfast fat og la hvile et lunt sted, mens sommerkål i båter pensles med smør og grilles på hver side til det gylne.