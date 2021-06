Niklas «Bølgen» Paulsen: – Det siste jeg har savnet er byen

Rundt denne tiden i fjor slo Niklas Paulsen gjennom med artistnavnet «Bølgen». Debutlåta hans «Er ikke verre» toppet de norske listene, ble ihjelspilt på radioen, og har nå nesten 14 millioner streams på Spotify.

– Det er helt sykt, ass. Det var ikke noe av det jeg forventet engang da vi begynte med det prosjektet der. Det er utrolig at det er så mange som hører hver dag, selv ett år senere, sier Paulsen da han besøker God kveld Norge.

Nå er han aktuell med den nye låta «Evig ung», som handler om at man ikke må vokse opp for fort.

– Jeg føler at det speiler meg, jeg har alltid tenkt at jeg vil være evig ung og ikke bli voksen for fort, forklarer Paulsen, og legger til at teksten kom til han etter en tur i akebakken.

«Bølgen» forteller at han ikke planlegger noen internasjonal satsning, for han liker best å synge på norsk.

– Jeg er ikke så god i engelsk, ass. Jeg liker norsk film og norsk musikk. For min del er det det som er greia, sier Paulsen, som har Stig Brenner (Unge Ferrari) som et av forbildene sine.

Vil finne «den rette»

Da God kveld Norge snakket med artisten etter gjennombruddet i fjor, kunne han fortelle om bra trøkk på meldingsfronten. Spesielt fra damene.

– Er det fortsatt slik?

– Ja, det er fortsatt meldinger, ass. Det skal faktisk ikke stå på det ... Det er hyggelig, men jeg har ikke gått lenger enn å svare nettopp det - at det er hyggelig, sier Paulsen.

Han sier at han ikke nødvendigvis ser etter en kjæreste, men han ser etter «en rett person».

– Jeg leter etter en person som kanskje kan bli det. Jeg må synes at personen er pen, men det aller viktigste er at hun er et ja-menneske, som er med på alt, da er du rette person, forteller drammenseren.

Savner ikke byen

Paulsen som har blitt 20 år hører til gruppen som mange mener har hatt det verst under nedstengningen av landet. Men selv føler han at det har gått fint.

– Jeg har vært student, så jeg har vært mye på byen før korona. Det er faktisk det siste jeg savner å dra på byen. Jeg synes det har vært hyggelig å bare sitte noen gode kompiser hjemme og ha det hyggelig med hverandre, sier han.

– Jeg savner mye mer å reise, det er kjipt. Jeg pleier å reise hver sommer så det er uvant.

Nå håper han å kunne spillere flere konserter i tiden som kommer.

– Ja, for det er kjipt å ikke få møte de som sitter og hører på, og så får man heller ikke eksponert seg på den måten. Utover det så har ting egentlig fungert fint, sier Paulsen.