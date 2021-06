Jonny (55) solgte bruktbåt for over nypris: – Folk er villige til å betale hva som helst

I fjor var det flere enn noen gang som valgte å gå til innkjøp av det som kan anses om koronasommerens redning – nemlig båt. Nå ser 2021 ut til å bli nok et rekordår.

– Det har vært et ekstremt år. Vi var veldig spent på om pågangen skulle ta vei inn i 2021 også, noe det har gjort. Vi har en sterk vekst inn i 2021 både på nytt og brukt, sier Ole Martin Larsen.

ENORM PÅGANG: Strategisk kundesjef og bransjeansvarlig i FINN båt, Ole Martin Larsen, mener det går mot nok et rekordår. Foto: Christian Hjellestad v/Båtens Verden

For få båter på markedet

Larsen er strategisk kundesjef og bransjeansvarlig for FINN båt, og mener pågangen er enorm. FINN båt har i år økt trafikken med hele 12% opp fra det som var et ekstremt godt 2020.

– Det er tydelig at det er for få båter på markedet, og folk er villige til å betale nesten hva som helst for den båten de vil ha, sier Larsen til TV 2.

– Det finnes eksempler på båter som er brukt et par år som nå selges for opp mot nypris – det er helt vilt.

Solgte for over nypris

Tilgjengeligheten på nye båter er begrenset, og ettersom mange båter ikke kan leveres før til høsten er mange villige til å betale dyre dommer for å få den båten de ønsker seg.

Dette gjør at folk velger å se på båter som ikke er nye og fra forhandlere, noe bruktbåtmarkedet drar nytte av.

Jonny Kjærland var en av de som valgte å benytte seg av muligheten til å få en god pris for den ett år gamle båten.

FORNØYD: Jonny Kjærland er en av mange som har valgt å selge båten før koronasommeren. Foto: Privat

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk mer for båten enn det jeg kjøpte den for. Jeg kjøpte den i fjor for 550 000 og solgte den for 560 000 i år, sier Kjærland til TV 2.

– Mange bydde over han igjen, men jeg valgte å si ja til han. Jeg jobber selv i salgsbransjen, og liker ærlighet. Jeg følte meg trygg på den kjøperen, så valgte derfor å ikke ta imot de enda høyere budene.

Enorm pågang

Kjærland forteller at pågangen var enorm, og at han fikk et titalls seriøse henvendelser.

– Båten jeg solgte er en ettertraktet båt, og bare få timer etter jeg la ut annonsen var det over 1500 som hadde klikket seg inn.

Selv om han selv valgte å selge båten, er han selv skeptisk til å kjøpe båt mens korona fortsatt herjer.

– Jeg tenker nok å vente med å kjøpe noe båt nå. Jeg er jo litt businessmann, så tror nok at jeg venter til markedet har roet seg litt, sier Larsen.

ETTERTRAKTET BÅT: Båten Kjærland solgte , en Ibiza 640BR, er en populær dagsturbåt. Foto: Privat

Forventer at folk selger unna igjen

Med rekordår etter rekordår er FINN båt sin strategiske kundesjef og bransjeansvarlig usikker på om denne veksten kan vare.

Advarer: Her smeller det på direkten

– Vi forventer vel at en del kommer til å legge ut båten sin for salg etter sesongen. Mye på grunn av at det åpner opp for utenlandsreiser igjen, og flere vil ut å reise i 2022. Disse har også sikkert vinterlagring og vedlikeholdskostnader de vil slippe unna i bakhodet, sier Larsen.

Han håper derimot at mange nå har fått smaken på det gode liv på fjorden.

– Vi tror og håper også at denne pandemien har rekruttert mange nye til båtlivet også som velger å beholde båtene sine eller oppgradere.

Redningsselskapet er også klare for nok en hektisk båtsommer. Se video om deres forventninger nedenfor.