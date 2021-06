Kathrine Sørland og Andreas Holck er sammen igjen

Etter 12 års ekteskap gikk Kathrine Sørland (41) og Andreas Holck (50) fra hverandre i 2018.

Nå, tre år etter, har paret funnet tilbake til hverandre. Det melder Se & Hør.

Ifølge kilder Se & Hør har snakket med, skal Holck ha flyttet inn hos Sørland på Nesøya utenfor Oslo igjen.

Det var etter at Sørland var på innspillingen til Farmen kjendis at bruddryktene begynte å svirre. I august samme år kom nyheten om at paret hadde gått fra hverandre, etter 14 år som kjærester.

– Liten og naken

Modellen og programlederen har i flere intervjuer fortalt åpenhjertig om at overgangen fra å være i forhold til å bli singel, var vanskelig.

– Når det skjer en sånn privat ting som plutselig blir alles skue, da føler man seg liten og naken. Man føler at andre går rundt og ser på deg og tenker: «Det var det som skjedde, ja. Det var sånn det var.», sa Sørland til God kveld Norge etter bruddet.

Sørland har i tillegg snakket åpent om pillemisbruk som følge av skilsmissen, og hvordan morfintablettene ble en flukt fra de tunge dagene.

– Jeg hadde en god del sånne tabletter igjen. Og jeg visste effekten av de, så jeg flyktet da rett og slett inn i de, sa Sørland da hun gjestet Senkveld på TV 2.

Både skilsmissen og pillemisbruket var temaer i Sørlands egen selvbiografi, «Du skal ikke tro at du er noe», som kom ut i fjor.

Romanserykter

I et intervju med God kveld Norge og Dorthe Skappel samme år, var det særlig ett avsnitt i boka som Skappel bet seg merke i:

– I et bittelite avsnitt står det: «Når jeg hadde kjærlighetssorg på det verste så fant jeg en sjelevenn, og mer vil jeg ikke si om den saken». Hva er det?

– Det er helt riktig det. Jeg fant absolutt en sjelevenn og jeg ville aldri vært den foruten. Og mer vil jeg ikke si om den saken, sa Sørland til God kveld Norge den gangen.

Nå er det altså eksmannen Holck som skal ha vunnet modellens hjerte igjen.

Sammen har de sønnen Leon på 12 år.

Kathrine Sørland har ikke besvart God kveld Norges henvendelser.