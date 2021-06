Louise (26) hadde radiosex på swingersklubb – nå knuser hun alle rekorder

Lyttertallene har gått opp over 13.000 prosent etter at den danske journalisten Louise Fischer hadde sex på radio.

2. pinsedag ble det stor ståhei da Fischer hadde sex på en swingersklubb i programmet «Radio4 morgen».

Det oppsiktsvekkende intervjuet, hvor man hørte stønning og klaskelyder, har gått verden rundt.

Nå har programmet slått alle lytterrekorder, og Radio4 topper den danske Podcastindex-en.

Det skriver Berlingske.

Eksplosiv økning

Forrige uke ble «Radio4 morgen» strømmet eller lastet ned 605.000 ganger.

Vanligvis har programmet mellom 4000 og 6000 lyttere.

Antallet lyttere har ifølge Berlingske gått opp over 13.000 prosent i forhold til uka før.

Før Fischer hadde sex på direkten, var «Radio4 morgen» ikke engang på topp hundre-lista over de mest strømmede og nedlastede programmene.

Innslaget ble omtalt i både norske, britiske, tyske, franske og til og med kenyanske medier.

– Jeg hadde gjort det igjen

Louise Fischer har tidligere fortalt TV 2 at hun ikke angrer på stuntet, som fant sted på swingersklubben Swingland i Ishøj.

Swingland kaller seg «Sjællands frækkeste klub».

– Jeg hadde gjort det igjen, og jeg tror jeg aldri kommer til å angre på dette, sa hun.

Fischer, som er singel, fortalte at hennes ønske med reportasjen var å snakke med swingerklubbens gjester om gjenåpningen av samfunnet.

– I Danmark snakker man om hudsult, og for meg ga det god mening å gjennom mine egne opplevelser prøve å få frem hvor viktig åpningen er for noen av dem som er single, sa hun.

Tenkt på det lenge

Swingersklubben visste om besøket hennes, og avtalen var at hun måte spørre hver gjest før hun intervjuet dem.

Fischer sa at hun og redaksjonen i to uker hadde snakket om hvordan de kunne løse reportasjen og hva som kunne skje.

Valget om å selv ha sex, tok hun underveis i besøket.

– På forhånd hadde jeg tenkt at om jeg hadde lyst og det ga mening, så ville jeg gjøre det, sa hun.

På spørsmål fra TV 2 om hva det var som gjorde at hun bestemte seg for å gjøre det, svarte hun dette:

– Jeg hadde vært der i rundt to timer, og kun sittet i baren og snakket med gjestene. Det skjedde ikke så mye og folk var nervøse for å snakke med meg fordi det er tabubelagt å gå på swingersklubb.

Hun bestemte seg da for å be noen av gjestene forklare henne hvordan ting fungerer på en slik klubb.

– Vi satte oss på en stor, rund seng i lokalet, og de fortalte. Så ba jeg dem vise meg hvordan man «swinger». Hvordan inviterer man opp til sex på en swingersklubb. Da var det en som begynte å ta på meg og kysse meg, og så spurte jeg om det var ok for ham at jeg intervjuet ham mens vi hadde sex.

Overrasket over responsen

Mannen sa ja, og Fischer vet ikke nøyaktig hvor lenge hun hadde sex, men anslår at det var snakk om rundt 20 minutter.

– Det var veldig vanskelig å konsentrere seg. Til slutt måtte jeg ha en pause, så jeg gikk ned og tok meg en cola og kjølte meg ned litt, sa hun.

Før reportasjen ble sendt på radio var den innom flere av kanalens redaktører.

Ingen av dem hadde sett for seg den enorme responsen som ventet.

– Det er helt vilt, sa Fischer.

Samtidig syntes radioreporteren at det var fint at det ble debatt rundt det hun lager.

– Kritikk er helt ok og det er greit at noen setter spørsmålstegn ved reportasjen. Samtidig overrasker det meg at seksuell frigjørelse og kvinners sexlyst fortsatt skaper debatt, sa hun.