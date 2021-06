– Hvor mye bruker den på mila?

Det spørsmålet er en gjenganger når vi snakker om bensin- og dieselbiler. Lavt forbruk har alltid vært et viktig argument for bilprodusentene. Naturligvis også for de som legger vekt på driftskostnader og/eller miljø når de velger bil.

For elbilene har det så langt ikke vært samme fokus på forbruk. Joda, så godt som alle elbileiere er opptatt av rekkevidde, men da handler det gjerne mer om størrelsen på batteripakken – enn hvor mye strøm bilen bruker.

Og det varierer, tildels mye. Det får vi igjen bekreftet i NAFs store rekkeviddetest nå i juni.

Målte strømforbruket

De dro på langtur med 20 nye elbiler. Her får vi en pekepinn på hvor langt elbilene maksimalt kan gå på vanlig, norsk landevei. NAF har også med en rekke bergingsbiler på tur. Dermed har de mulighet til å kjøre til batteripakkene er helt tomme, og bilene stopper.

Som vanlig er det fokus på hvilke biler som går lengst og kortest i en test som dette.

Men NAF har også målt gjennomsnittlig strømforbruk underveis. Og her er det interessante forskjeller ute og går:

Tesla er langt fremme på elbil-teknologi, det merker vi også på strømforbruket til bilene deres.

Tesla bruker minst strøm

Ikke helt overraskende er det en Tesla som kommer ut med det laveste forbruket. Model 3 Standard Range ble målt til 12,2 kWt/100 kilometer. Denne bilen har for øvrig en offisiell rekkevidde på 448 kilometer, i NAF-testen klarte den 454,4 kilometer.

Rett bak følger Model 3 Long Range, den ender på 12,4 kWt/100 kilometer, det samme som lille Fiat 500. Deretter følger Citroën ë-C4 med 13,1 kWt, Mazda MX-30 med 13,2 kWt og VW ID.3 1ST. Plus og BMW iX3 som begge har forbruk på 13,3 kWt/100 kilometer.

I andre enden av skalaen? Høyest forbruk har Volvo XC40 Recharge med 17,5 kWt/100 kilometer. Konsernbror Polestar 2 blir målt til 16,6 kWt/100 kilometer, mens Audi eTron GT bruker 16,1 kWt/100 kilometer.

BMW iX3 imponerer både på reell rekkevidde – og strømforbruk.

Viktig med lavt forbruk

Her er det altså ikke så enkelt at de minste og/eller letteste bilene har lavest forbruk. Heller ikke motsatt. Det fremste eksempelet her er BMW iX3. En stor og høyreist familie-SUV som likevel har ett av de laveste forbrukstallene i testen.

Men hvorfor varierer egentlig disse tallene så mye? Brooms bilekspert Benny Christensen er en av dem som synes dette er interessant:

– Helt klart! Å få elbilene til å utnytte kilowattene best mulig, er kjempeviktig. At BMW gjør det bra her, er ikke overraskende. For dem handler det ikke bare isolert sett om å få ned forbruket. Lavt strømforbruk betyr også at man kan klare seg med mindre batteripakker. Det er positivt for både vekt, kjøreegenskaper, plassutnyttelse og naturligvis kostnader. Her tror jeg også vi kommer til se en betydelig utvikling de neste årene, sier Benny.

Flere faktorer som spiller inn

Som pioner på elbilfronten, har Tesla med all tydelighet skaffet seg et forsprang. Og når Tesla kombinerer store batteripakker med effektivt forbruk, blir de vanskelige å slå på rekkevidde. Så er da også Model 3 Long Range bilen som går aller lengst i NAFs test, til sammen 654,9 kilometer. Nummer to ble for øvrig Ford Mustang Mach-E RWD, den klarte 617,9 kilometer.

– Hva er det viktigste for å få ned forbruket på en elbil?

– Her er det flere faktorer som spiller inn. Motorteknologi er naturligvis viktig. Det gjelder også å gjøre selve drivlinjene mest mulig effektive. Så er aerodynamikk en faktor, luftmotstand er minst like viktig her som på fossilbiler. I tillegg er det massevis av små elementer, som til sammen kan utgjøre en ganske stor forskjell. Det gjelder å ha fokus på alt dette. Bare da kan man lykkes med å bli best i klassen, sier Benny.

Stor batteripakke er den enkleste måten å oppnå lang rekkevidde på. Men det fører også med seg økt vekt og kostnader, i tillegg til at batteriene tar plass.

Mye kan endres underveis

Volvo XC40 er altså bilen som kommer ut med høyest forbruk. Det er nærliggende å tenke at det har en sammenheng med at dette også er Volvos første elbil. Under et digitalt pressemøte tidligere i år, fortalte Volvo at de kontinuerlig jobber med å få ned forbruket på bilen. Her har de også fokus på forbrukstallene på vintertid, da alle elbiler går betydelig kortere enn på sommeren. En viktig faktor her, er å skaffe seg erfaring fra reell bruk av bilen, ute i trafikken.

I og med at bilenes software kan oppdateres underveis, har man mulighet til å endre på mye, også etter at bilene er levert ut til kundene. Dette handler ikke bare om utstyr og nye funksjoner. Man kan også finpusse på innstillinger og parametere som får bilene til å gå mer effektivt. Dermed også redusere forbruket. Dette har mange kunder allerede fått erfare på flere modeller.

Disse brukte mest - og minst - i NAFs test: Laveste forbruk: 1. Tesla Model 3 SR - 12,2 kWt/100 km 2. Fiat 500 - 12,4 kWt/100 km 2. Tesla Model 3 LR - 12,4 kWt/100 km 4. Citroën ë-C4 - 13,1 kWt/100 km 5. Mazda MX-30 - 13,2 kWt/100 km 6. BMW iX3 - 13,3 kWt/100 km 6. VW ID.3 1ST. Plus - 13,3 kWt/100 km 8. Honda e - 13,4 kWt/100 km 9. VW ID.3 Pro S - 13,5 kWt/100 km 10. Opel Mokka-e - 13,8 kWt/100 km Høyeste forbruk: 1. Volvo XC40 Recharge - 17,5 kWt/100 km 2. Polestar 2 - 16,6 kWt/100 km 3. Audi e-tron GT quattro - 16,1 kWt/100 km 4. Ford Mustang Mach-E AWD - 16,0 kWt/100 km 5. Ford Mustang Mach-E RWD - 15,0 kWt/100 km 5. Mercedes EQA - 15,0 kWt/100 km 7. Skoda Enyaq High + Suite - 14,5 kWt/100 km 7. VW ID.4 1ST. Max - 14,5 kWt/100 km 9. Hyundai Ioniq 5 AWD - 14,4 kWt/100 km Alle tall fra NAF.

