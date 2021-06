Fotballryktene: – Chelsea er overbevist om at de klarer å kjøpe Braut Haaland

Erling Braut Haaland kan ende opp i Chelsea. Og Jadon Sancho nærmer seg Manchester United. Sjekk tirsdagens fotballrykter her!

Manchester Citys manager Pep Guardiola har gjort det klart at Aston Villas midtbanestjerne Jack Grealish (25) er spilleren han ønsker å prioritere å signere denne sommeren. Det fastslår ESPN.

Manchester United er et skritt nærmere å signere Jadon Sancho fra Borussia Dortmund etter at den tyske klubben nå har satt ned prisen til omlag 800 millioner kroner for 21-åringen. Klubbene skal være nære enighet, melder Times.

Chelsea jobber hardt og er overbevist om at de vil lykkes med å kjøpe Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund denne sommeren, skriver The Daily Mail, som henviser til Jan Åge Fjortøft som sin kilde.

Samtidig melder The Daily Express at Chelsea har vært i samtaler med Haalands representanter om en overgang til Stamford Bridge i sommer. De skal være optimistiske med tanke på å klare å sikre seg 20-åringen.

Cristiano Ronaldo (36) kommer trolig til å forlate Juventus, selv om Serie A-giganten ønsker å beholde portugiseren. PSG og Manchester United nevnes som potensielle nye destinasjoner for storstjernen, skriver ESPN.

Dersom Ronaldo forlater Juventus, så topper Manchester Citys 24 år gamle angriper Gabriel Jesus listen over potensielle erstattere. I tillegg skal Dusan Vlahovic (21) og Paris St-Germains 28 år gamle argentiner Mauro Icardi være ønsket av Juventus, melder Gazzetta dello Sport.

Everton har vært i samtaler med tidligere Wolves-sjef Nuno Espirito Santo om å erstatte Carlo Ancelotti på Goodison Park. Det skriver Football Insider.

Leicester er enig med Celtic om en overgangssum på 150 millioner kroner for angriperen Odsonne Edouard (23). Det melder The Sun

Atalanta krever 550 millioner kroner i overgangssum for forsvarsspilleren Cristian Romero. 23-åringen skal være ønsket av Manchester United, ifølge Tuttosport.