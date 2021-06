Slik skal Didrik Tønseth komme til OL

I dag har Didrik Tønseth invitert media til Trondheim for å fortelle om sin satsing utenfor landslaget.

TV 2 vet at Tønseth kommer til å fortelle at Trond Nystad blir trener for laget til trønderen. Nystad, som fyller 50 år i morgen, var landslagstrener for Norge fram til 2015.

Didrik Tønseth som rundet 30 i mai ble vraket fra landslaget etter svake resultater. Tønseth var på landslaget i sju sesonger.

Høsten 2019 ble Tønseth kun slått av Henrik Ingebrigtsen. Han løp den påfølgende vinteren også EM i terrengløp.

Trønderen avsluttet sist sesong allerede i januar etter 25. plass på 30 kilometer med skibytte under NM på hjemmebane.