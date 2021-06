Stoltenberg sier NATO får «unik mulighet» med Biden

Jens Stoltenberg besøkte USAs president Joe Biden mandag kveld norsk tid, som en av få internasjonale toppledere som har blitt invitert til det Hvite Hus under pandemien. Temaene som ble diskutert under møtet var Russland, Kina, global terrorisme, cybertrusler og de sikkerhetsmessige konsekvensene av klimaendringene, ifølge generalsekretæren.

På spørsmål fra TV2 om hva som har endret seg i forholdet mellom USA og NATO siden Joe Biden tok over som president etter Donald Trump, trekker Stoltenberg frem den amerikanske presidentens lange utenrikspolitiske erfaring.

-Vi har nå en unik, eller enestående, mulighet til å styrke samarbeidet mellom Nord-Amerika og Europa i NATO fordi vi har president Biden, som er en sterk tilhenger av NATO. Han kjenner NATO, han kjenner Europa. Og hovedbudskapet i møtene i dag var jo nettopp at han ønsket å styrke NATO i en urolig tid, sier Stoltenberg til TV2.

Krevende runder

Donald Trump gikk svært langt i å kritisere NATO under sin presidentperiode, som regel fordi andre NATO-land ikke nådde målet om at å bruke minst to prosent av BNP på forsvar. Han var også svært opptatt av å få æren for at NATO-land begynte å bruke mer penger på forsvar de siste årene. Det kom tydelig frem under et NATO-toppmøte i 2018 der Stoltenberg og Trump diskuterte byrdefordeling i forsvarsalliansen for åpent kamera.

–Ifjor var den største økningen i forsvarsbudsjetter i Europa og Canada på en generasjon, begynte Stoltenberg.

–Og hvorfor skjedde det i fjor?, avbrøt Trump

–Også på grunn av ditt lederskap, svarte Stoltenberg.

Stoltenberg sier at selv om samtalene med den forrige administrasjonen var vanskelige til tider, så var han likevel trygg på at støtten til forsvarsalliansen var solid både i Kongressen og blant amerikanere flest.

–Altså, vi hadde noen krevende runder de siste fire årene, men det som er gledelig er på tross av de forskjellene og de uenighetene som alle så, så var det veldig sterk støtte til NATO i USA. Både fra Demokratene og fra Republikanerne. Og ser vi på meningsmålingene, så har det vært sterk og faktisk stigende støtte til NATO her i USA hele tiden, sier Stoltenberg.

Samarbeidet består

I fjorårets valgkamp var utenrikspolitikk et av områdene hvor Biden gikk lengst i å kritisere sin motstander, tidligere president Donald Trump. I en kommentar i avisen Washington Post lovet Joe Biden at når han drar på sin første utenlandsreise, så vil han gi sin fulle støtte til artikkel fem i NATO-traktaten, hvor det står at et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle. Den har kun blitt tatt i bruk en gang, etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

Om en uke er det Stoltenberg som er vert når NATOs toppmøte finner sted i Brussel. Stoltenbergs store prosjekt før han går av som generalsekretær neste år er fremtidsplanen kjent som NATO 2030. Klimaendringer og Kinas fremmarsj blir to av temaene som blir viktigere for NATO i fremtiden.

–Vi lever i en tid med mer uforutsigbarhet, med mer usikkerhet, og da trenger vi sterkere internasjonale institusjoner som NATO, og er det en som formidler det budskapet sterkt og tydelig så er det president Biden. Og jeg gleder meg til å få ham til Brussel på NATO-toppmøtet hvor han kommer til å uttrykke det veldig klart.

Mye av Stoltenbergs periode som generalsekretær har gått med på håndtere uenigheter mellom lederne for de forskjellige landene i forsvarsalliansen. Han tror likevel ikke det har svekket NATO.

–Og jeg tror at det vi har sett de siste fire foregående årene er jo også at når du har sterke institusjoner som NATO, så håndterer de at det er ulike politiske ledere, uenighet om enkeltsaker. Samarbeidet består og det er godt å se, og det er alle glad for i dag, sier Stoltenberg.