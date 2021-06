Hun er en av stjernene i filmen om Weinstein-skandalen

Carey Mulligan skal spille hovedrollen i den første Hollywood-filmen som tar for seg Harvey Weinstein-skandalen.

Mandag informerte Universal Pictures om dette, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Filmen heter «She said», og er basert på boken med samme navn.

Tar hovedrollene

Boken ble gitt ut i 2019, og tar for seg New York Times sin etterforskning av påstander om seksuell trakassering og overgrep utført av den anerkjente filmregissøren Harvey Weinstein.

Zoe Kazan skal spille den andre journalisten i filmen som tar for seg Weinstein-skandalen. Foto: Jason Mendez/Invision/AP

Carey Mulligan og Zoe Kazan skal spille de to journalistene som skrev boken, og som vant Pulitzer-prisen for sin dekning av Weinstein i oktober 2017.

Harvey Weinstein under rettsaken i New York. Foto: Lucas Jackson/Reuters

Flere hundre kvinner sto frem med sine erfaringer med Weinstein etter at noen av historiene hadde blitt lekket til New York Times og New Yorker.

#metoo

Dette var også starten på den internasjonale #metoo-bevegelsen i 2017. Kvinner i alle verdens hjørner brukte hasjtaggen for å vise at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep.

Alyssa Milano satte i gang me too-bevegelsen. Foto: Lisa O'connor/AFP

Skuespilleren Alyssa Milano var den første som brukte emneknaggen, dette etter at historiene hadde kommet frem i lyset.

Filmen «She said» vil bli regissert av Maria Schrader. Det er ennå ikke lansert en premieredato.