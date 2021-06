Smallings kone hevder de observerte UFO

– Jeg lover at vi ikke har tatt fleinsopp!

For fotballstjernen som ikke skal spille fotball-EM er det ferietid. Chris Smalling (31) , som har 31 landskamper for England, er ikke inne i varmen denne gangen.

Nå er Roma-stopperen og kona Sam på Jamaica-ferie. Derfra kommer Sam Smalling med oppsiktsvekkende påstander.

– Ok, så jeg lover vi ikke hadde tatt fleinsopp eller noe som helst, men jeg og @Smalling så den villeste UFOen i går kveld, skriver hun i sin Insta-story.

– For forbløffet til å ta frem kameraene

Der avfeier hun muligheten for at det kunne ha vært et fly eller en drone.

– Det var ikke noen kjappe sekunder der man så noe oppe i lufta som kunne vært et fly! Det fløy ned og passerte oss lavt, deretter skjøt det høyt opp i luften hvor det ble værende i en time (kanskje lenger, men vi måtte dra), skriver hun.

– Det var for lite til å få det på film når det hold seg oppe i luften, men Chris kunne se den rotere med lys som blinket hele veien rundt den. Jeg kunne bare se de ytre lysene på dette stadiet, ettersom øynene mine ikke er like gode, fortsetter Sam Smalling.

Dessverre klarte ikke ekteparet å forevige det mystiske objektet.

– Vi kunne fått den på kamera når den fløy forbi oss, ettersom vi så den helt tydelig, men vi var for forbløffet til å ta frem kameraene våre. Pluss at vi ikke ville se bort og gå glipp av hva enn det var. Det lignet ikke de typiske UFO-observasjonene. Den var helt lydløs, skriver fru Smalling.

– Følgerne mine vil tro jeg er gal



Nå lurer hun på om noen har sett noe lignende.

– Det er vanskelig å forklare, siden den var godt kamuflert, men det var som to separate 3D-rektangler som roterte rundt hverandre med svakt lys som bevegde seg rundt kantene, forklarer hun.

– For ordens skyld var det 100 milliarder prosent IKKE en drone. Den var massiv og veldig sofistikert med svakt lys hele veien rundt kanten. Det var også en merkelig form, ikke lik en drone, fortsetter hun.

Roma-stopperens frue har ikke stor tro på henne 39 000 følgere kommer til å tro på henne.

– Jeg har ikke noe å vinne på å dele dette. Bare at mange av mine følgere sannsynligvis vil tro jeg er gal, avslutter hun.